İstanbul Eyüpsultan'da vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınları vatandaşlarla beraber inşa edeceklerini belirterek, "Kardeşçe yaşayacağız. Kavga etmeyeceğiz. Hiç kimseyi kötülemeyeceğiz. Bizim yolumuzda adalet ve güzellik var. Biz güzellikleri, insan sevgimizi yüreğimizde taşıyoruz. İstedikleri iftirayı atsınlar. İstedikleri kötülükleri yapsınlar" diye konuştu.



CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'nun herkesi kucaklayan bir belediye başkanı olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Bütün amacı daha güzel bir Eyüpsultan. O en çok sizlere güveniyor. Sizlerin vereceği her oy, daha güzel, daha huzurlu Eyüpsultan'ın kapılarını sonuna kadar açacak. Ben ona güveniyorum, siz de ona güvenin. Eyüpsultan'da Emel Bilenoğlu, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. İki oğlu, üçüncüsü ben Kılıçdaroğlu. Bir de dördüncüsü Kaftancıoğlu. İstanbul'da hep beraber mücadele ediyoruz. Sorunlarınız var biliyorum. Mutfaklarda yangın var, işsizlik sorunu var biliyorum. Bütün bunları aşabiliriz. Mücadele, demokrasi mücadelesidir. Sandığa gideceğiz, oylarımızı vereceğiz."



Kılıçdaroğlu, "Eyüp Sultan'ın mekanında, mübarek bir mekandayız. O güzellikleri bütün dünyaya tanıtacağız. Onu yapacak olan kişi Emel Başkan. Onu size, sizi de Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.



CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu da, "İşsiz arkadaşlarımıza iş bulacağız. Madde bağımlılığına izin vermeyeceğiz. Ben de yaşa takılanlardanım. Onların da oyunu istiyoruz. Tüm dostların, tüm kadınların, tüm annelerin oyunu istiyoruz" dedi.

''EKREM İMAMOĞLU KISA SÜREDE İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK''



CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra ise Şişli'de halka seslendi. Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmadan satır başları ise şöyle:



''İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler. Yeşil alan bırakmadılar. Sandıkta mücadeleyi yapacağız. İstanbul Büyükşehir'e Ekrem İmamoğlu'nu getireceğiz. Ankara'ya Mansur Yavaş'ı getireceğiz. Ben bu halka güveniyorum. 25 yılda çözemediler. Ekrem İmamoğlu inşallah kısa sürede İstanbul'a nefes aldıracak. Halkı seven birisi. İşsizlik var biliyorum. Ekrem Bey'in projelerini kopya ediyorlar. Yapamazlar saray izin verirse konuşurlar. Ekrem Bey insanı seviyorum her mahalleye kreş yapacağım diyor, kültür merkezleri spor merkezleri yapacağım diyor. Sarayda her şey var. 17 yıldır iktidardalar. 17 yılda istedikleri kanunu kararnameyi çıkardılar.



''OYLARIMIZI BÖLMEYECEĞİZ''

Niye bu kadar işsizlik var? Köprü yaptılar ben o köprüden bedava geçemiyorum ki. Niye para alıyorsun benden? Köprüden ister geç ister geçme senden para alıyorlar. Vergiyi aldın bir de otobandan geçerken köprüden geçerken ayrıca para alacaksın. Zalime ve zulme karşı duracağız yeter söz milletindir diyeceğiz. Oylarımızı ayrıştırmak ve bölmek istiyorlar. Oylarımızı bölmeyeceğiz.



''SİZİN FERİŞTAHINIZ BİLE GELSE ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ''

Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Biz işsizliği dile getiriyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Herkesi seviyoruz. Ben bunu söylediğim için tahammül bile edemiyorlar. Dar ağacı, idam sehpaları kuruyorlar sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu korkacak geri adım atacak. Sizin feriştahınız bile gelse asla geri adım atmayacağız. Şimdi kalkmış diyorlar ki bize ders verecekler, Kılıçdaroğlu'na idam sehpası kuracaklar. Kurmazsanız namertsiniz. Bu milletin hakkını sonuna kadar savunacağım kimse endişe etmesin. Ayın 31'inde sandığa gideceğiz. Ekrem İmamoğlu düzgün bir insan çalışkan üreten bir insan. Göreceksiniz o da başarılı olacak. Ona da tahammül edemiyorlar. Başarılı birisi.



''ARTIK MİLLET UYANDI''



Büyükşehir gider diye korkuyorlar gece uyuyamıyorlar. Uyumasınlar ne yaparlarsa yapsınlar artık millet uyandı. Yeter artık.''