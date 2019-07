CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''15 Temmuz darbe girişimi kimden gelirse gelsin her zaman her yerde her ortamda darbecilere ve darbe girişimlerine karşı çıkacağız. Bugüne kadar Türkiye'de eğer demokrasi toparlanamamışsa bunun nedeni darbelerdir. Türkiye'nin demokratik güçlü bir anayasaya ihtiyacı var. Darbe dönemlerinde yapılan anayasalar topluma büyük acılar çektirmiştir.

''251 ŞEHİDİN KANI YERDEDİR''

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden hepimiz mağdur olduk. 251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için bir büyük aydınlanmaya ihtiyacımız var. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunun bilinmesine ihtiyacımız var. 251 şehidin kanı yerdedir. FETÖ'nün siyasi ayağının aydınlanması lazım.

''İKİ ÖNEMLİ AKTÖR KOMİSYONA GELMEDİ''

İki önemli aktör Meclis Araştırma Komisyonu'na gelmemiştir. Birisi MİT Müsteşarı'dır diğeri dönemin Genelkurmay Başkanı'dır. Soru şu; Neden bu iki önemli aktör TBMM Araştırma Komisyonu'na gönderilmemiştir? Neden engel olunmuştur? Eğer darbe girişiminde bulunanlara hukukun önünde hesap sorulmadıkça 251 şehidimizin kanı yerde kalır. Aydınlanması lazım.



''20 TEMMUZ'DA SİVİL DARBE GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ''



20 Temmuz'da sivil darbe gerçekleştirildi OHAL ilan edildi. 'Biz KHK'larla devleti yöneteceğiz.' Onların ifadelerine göre at izi it izine karıştı. Binlerce masum insan hapishanelere tıkıldı.

''GARİBAN İÇERİDE PARASI ARKASI OLAN DIŞARIDA''



Darbe girişimi oldu üzerinden bir süre geçti baktık ki iktidar kanadının bazı kesimleri kişileri bir FETÖ borsasından söz etmeye başladılar. Parası dayısı olan dışarıya çıkıyor gariban içeride kalıyor. Gariban içeride parası arkası olan dışarıda.

''FETTAH TAMİNCE'YE DOKUNAN BİLE YOK''

Fettah Tamince bir kişinin FETÖ'den gözaltına alınması için emniyetin MİT'in veya MASAK'ın raporunnu olması lazım. 3'ünün de raporu var. Tamince devletin protokolünde. Neden bununla ilgili bir işlem yapılmıyor doğru dürüst? Niye Fettah Tamince'ye bir soru sorulmuyor. Bu beyefendiye dokunan bile yok. Neden? Onlarca ihbar var. Niye bir şey yapılmıyor?

''17-25 ARALIK'TAN SONRA PENSİLVANYA'YA GİDİP GÜLEN İLE GÖRÜŞEN KİŞİDİR''

17-25 Aralık'ı milat almışlardı. Tamince 17-25 Aralık'tan sonra Pensilvanya'ya gidip Gülen ile görüşen kişidir. 'Gittim.' Kimlerle gittin? 'Hatırlamıyorum.' Ne konuştun? 'Bilmiyorum.' Tokalaşıyorlar gönderiyorlar. 17-25'ten sonra Zaman gazetesinin hisselerini aldı devletin protokolüne oturtuldu. Ne hakim ne savcı dosyanın kapağını açamıyor.



''CAMBAZLARDAN BİRİSİ DÜŞTÜ DİĞERİ İPİN ÜSTÜNDE OYNUYOR''



Kim FETÖ'cü? Bunlar değil mi? Aynı menzile yürüyorlar zaten. Cambazlardan birisi düştü diğeri ipin üstünde oynuyor.

''FAİLİ MEÇHULLERİN ÜLKESİ OLMAK İSTEMİYOR TÜRKİYE''

Herkes yargılanabilir hiç itirazım yok. Alıyorsunuz nerede olduğunu kimse bilmiyor ailesi de bilmiyor. Bu doğru bir şey değil. Faili meçhullerin ülkesi olmak istemiyor Türkiye.

''EREN ERDEM AYLARDIR HAPİSTE''

Eren Erdem aylardır hapiste. Osman Kavala Musa Kart hapiste. FETÖ yüzünden. Bunların bütün hayatları FETÖ ile mücadele ile geçmiş. Bunların hapishanelerde ne işi var?

''309 MİLYON LİRA NEREDE HANGİ BANKADA?''



251 şehidimiz oldu. Sivilimiz askerimiz polisimiz var. 251 şehit bu ülkede demokrasi güçlensin diye verilmiş bir bedeldir. Dediler ki şehit yakınları için yardım kampanyası açacağız. 25 Temmuz 2016'da adı dayanışma kampanyası. Paralar şehit ailelerine gazilere verilecek. 27 Ocak 2017'de bakan kaç lira para toplandı sorusuna '20 Ocak 2016 itibariyle 309 milyon lira para toplandı' cevabını verdi. 2017-18-19 vakıf kuracaklardır. Geçen hafta Vakıflar Genel Müdürlüğü kurdu. 309 milyon lira nerede hangi bankada? Niçin vermiyorsunuz bunu? Şehitler arasında ayrım olmaz. Şehit şehittir.

''TÜRKİYE'DE BU UCUBE SİSTEMİ YARATAN İKİ SİYASİ LİDERDİR''

Bu Meclis gerçekten de Gazi Meclis'tir. Bu Meclis'in yetkileri törpülendi elinden alındı. Bu Meclis'in yetkileri hangi gerekçe ile elinden alındı? Türkiye'de bu ucube sistemi yaratan iki siyasi liderdir. Bu iki siyasi liderin Türkiye'ye verecekleri hesap vardır.

''MİLLİ DEĞİL GAYRİ MİLLİDİR''

Eğer bir kişi milli kelimesini kullanıp kendi vatandaşlarını ayırıyorsa o milli değil gayri millidir.

''DIŞ POLİTİKA MİLLİ OLMAK ZORUNDADIR''

Dış politika milli olmak zorundadır dedik. Buradan yeni uyarılar yapmak istiyorum. İhvan kardeşliğinden vazgeçmesi lazım Erdoğan'ın. Mısır ile barışacaksın. Niye kavga ediyoruz Mısır'la? Mısır'a büyükelçiyi göndermeliyiz. Suriye ile resmi düzeyde mutlaka görüşme sağlanmalı en kısa sürede. Şam'a niye büyükelçimizi göndermiyoruz? Niye dolaylı görüşüyorsun? Libya'ya silah göndermekten de vazgeçin. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmadı. Türkiye Irak İran Suriye bir araya gelmeli.

AB'NİN YAPTIRIM KARARINA TEPKİ

Doğu Akdeniz'de yalnız kaldık. Doğalgaz petrol var. Mısır İsrail Lübnan Yunanistan orada. Türkiye yok, yalnız... Niçin? AB bize yaptırım uygulama kararı almış. Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın.

''AB TÜRKİYE'YE HEP ÇİFTE STANDART UYGULAMIŞTIR''

AB Türkiye'ye karşı hep çifte standart uygulamıştır, samimi olmamıştır. AB yaptırım uygulayacakmış, bunu kabul etmiyoruz şiddetle reddediyoruz. AB çifte standart uygulamaktan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur. Sen önce verdiğin sözü tut. Kıbrıs Rum Kesimi'ni hangi gerekçe ile aldınız AB'ye? Niye aldınız?''