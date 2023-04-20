Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de görev yapan büyükelçilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.



Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, çetin koşulları akılcı politikalarla aşmak istediklerini, 6 liderin bir araya gelmesinin temelde demokrasiye duyulan özlemden kaynaklandığını belirtti.



Beraberliklerinin Türkiye'nin yeniden inşası gibi bir süreci doğuracağını, her alanda yapısal dönüşüme ihtiyacın bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, devlette liyakatin sağlanmasının demokrasilerin temel kuralı olduğunu kaydetti.



Laik, demokratik ve hukukun üstünlüğünün, herkesin inancına, düşüncesine saygının temel kuralları olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, tüm komşularla iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU



Suriyeli mültecilerin durumuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Bu kadar ağır bir yükü çekiyoruz. Ama bu ağır yükü nereye kadar çekeceğiz. Biz Suriye'de barışın olmasını istiyoruz. Mülteci olarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını istiyoruz." diye konuştu.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK TEMEL HEDEFİMİZ"

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Avrupa Birliği'ne üyelik süreci de vardı. Avrupa Birliği'ne üyeliğin temel hedefleri olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Biz Avrupa Birliği'nin yeni bir fasıl açmasını dahi beklemeden bütün kuralları kendi ülkemizde hayata geçirmek istiyoruz. Asya, Afrika, Pasifik, Latin Amerika ile ilişkilerimizin de gelişmesini isteriz. Teknoloji dünyayı çok küçülttü, ilişkiler artık çok kısa süre içinde kurulabiliyor. Dolayısıyla bütün dünya ile olan ilişkileri geliştirmek sadece ekonomik açıdan değil, kültürel açıdan da geliştirmek, karşılıklı dayanışma kültürünü en azından dünyanın temel hedeflerinden biriymiş gibi ortaya koymak bizim hedeflerimizden birisidir."

"AB İLE VİZE SORUNUNU KISA SÜREDE AŞACAĞIZ"



Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ile 72 kriter arasında tamamlanmayan 6 kriteri de iktidar olmaları halinde gerçekleştireceklerini ve Avrupa ile vize sorununu da kısa sürede aşacaklarını bildirdi.



Terörün bölgenin en temel sorunlarından biri olduğunu, terör konusunda bütün ülkelerin duyarlı davranması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Çünkü terörün insanlık suçu olarak tanımlanmasından sonra teröre sempati duyan veya teröristleri koruyan bir yapının, anlayışın kesinlikle reddedilmesi ve bu konuda çok daha aktif politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkelerden birisidir. 30-35 yıldır devam eden terör eylemleri binlerce canımızın, evladımızın, çocuğumuzun hayatına mal oldu. Dolayısıyla terör konusunda bütün dünyanın ortak hareket etmesi ve terörü sonlandırması lazım, en büyük arzularımızdan birisi de budur."