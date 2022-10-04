Kılıçdaroğlu: Gençlerin tarihsel bir sorumluluğu var

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

''Türkiye'deki her gencin istediği gibi giyinebilmesini, istediği gibi düşünebilmesini istiyorum. Özgürlük, huzur istiyorum. Adaletin olmadığı bir yerde hak, hukuk, adalet ve devlet olmaz.

''EN BÜYÜK GÜCÜM BUGÜNÜN GENÇLERİ''

En büyük gücüm bu ülkenin gençleri. 7,5 milyon genç sandığa gidip ilk kez oy kullanacak. Ve bu gençlerin tarihsel bir sorumluluğu var. 7,5 milyon ya dikta yönetimini ya da demokrasiyi seçecek.

Kavgasız bir Türkiye istediğimizi 24 saat çalışarak herkese anlatacağız.

Dezenformasyon yasasına biz karşı çıktık, geri çektiler. Şimdi parlamento açılıyor ilk getirdikleri yasa bu . Hala gerçek dışı haber yapılıyorsa, tazminat talep edebiliyorsunuz. Yani bu durumlarda hukuk size yardımcı oluyor. Ama AK Parti bununla yetinmiyor.

''GELİYOR GELMEKTE OLAN''

Basın İlan Kurumu'nu, Basın İnfaz Kurumu'na çevirdiler. Demokrasi bir gazeteye ilan yasağı getirmek değildir. Ödediğiniz vergileri havuz medyasına aktarıyorlar. Geliyor gelmekte olan.

''GENÇLERİMİZ DOĞRU YOLU BULACAKTIR''

Bütün bunlar yetmiyormış gibi, özgür medyası susturmak için yeni yollar arıyorlar. Ama hangi yolu bulurlarsa bulsunlar bizim ülkenin gençleri doğru yolu bulacaktır.

"HANGİ FAİZİ İNDİRDİLER?"

Biz faize karşıyız diyorlar, indireceğiz diyorlar. Soru şu hangi faizi indirdiler? Merkez Bankası'nın bankalara açtığı faizi indirdiler. Üretenin, alın teri dökenlerin faizini indirmediler. Vatandaşın devlete borcu varsa? O faiz yüzde 30. Bankaların yüzde 400 kar elde etmesinin nedeni faizler arasındaki fark. Bu zihniyeti de değiştireceğiz.

Birisi 'Sırf daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon kullanmak gibi süfli nedenler için başka ülke kapısına gidenlere acıyarak bakıyorum' diyor. Bu dili sakın kullanmayın, insanlarınıza saygı duyun. Kendi gençlerinize neden böyle bir dil kullanıyorsunuz? Sen iş buldun da gençler çalışmadı mı?

BAHÇELİ'YE DNA TESTİ YANITI

Sayın Bahçeli bugün benim için DNA testi yaptırsın demiş. Bir şartım var. Beraber DNA testi yapalım, kimin ne olduğu çıksın ortaya. Beraber gideceğiz, aynı testi yapacağız. "