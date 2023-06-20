Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı masa kuracağım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası toplanan yardım paralarıyla ilgili çağrıda bulundu. Toplanan 115 milyar liranın 41 milyar lirasının yatırılmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Kim bu parayı ödemeyenler? Acaba bu parayı ödemeyenler beşli çeteler mi?'' diye sordu.

CHP Genel Başkanı, net 11 bin 402 lira olarak açıklanan asgari ücret ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

''Beni şaşırtan Türk-İş Başkanı'nın buna hiç itiraz etmemesi.'' diyen Kılıçdaroğlu ''Eğer sendika iradesini saraya ipotek etmişse, sendikacı olmaktan çıkar. Onun hukuktaki adı sarı sendikacılıktır.'' ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Depremi yaşayan insanlara en azından 85 milyon olarak katkı moral vermek istedik, kampanyalar açtık. Yıl sonuna kadar deprem bölgesindeki evlerin elektrik ve doğalgaz faturalarını bizler ödeyebiliriz. Deprem sonrası 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası açıldı. Herkes katkı vermeye çalıştı. Ben de bir aylığımızı ödeyeceğim dedim ertesi hafta götürdük yatırdık. 115 milyar liranın 74 milyar lirası yatırılıyor 41 milyar lirası ise hiç yatırılmadı.

''KİM BU PARAYI ÖDEMEYENLER?''

Kim bu parayı ödemeyenler? Acaba bu parayı ödemeyenler beşli çeteler mi? Buradan çağrıda bulunuyorum nerede bu paralar kim ödemedi bu paraları? Televizyonlara çıkacaksınız parayı ödemeyece gelince yok olacaksınız. Biz takipçisi olacağız. Ödemeyenlerin kamuoyu ile açıklanmasını istiyoruz.



TUTUKLU TİP MİLLETVEKİLİ CAN ATALAY'IN DURUMU



Can Atalay tutuklu. Parlamentoya gelip yemin edemiyor. Meclis Başkanı'na çağrı yaptım mazbatasını aldığı halde milletvekili yemin edemiyorsa asıl sorumlu sensin Sayın Numan Kurtulmuş.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI



Bugün asgari ücret açıklandı, net 11 bin 402 lira oldu. İşçinin hakkını korumak sendikanın görevidir. Beni şaşırtan Türk-İş Başkanı'nın buna hiç itiraz etmemesi makuldür diyor bu rakam öyle anlıyorum ben. Aynı Türk-İş'in yaptığı başka bir açıklama var; bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13 bin 439 lira. İşçinin hakkını ve hukukunu korumak sendikanın görevidir. Eğer sendika iradesini saraya ipotek etmişse, sendikacı olmaktan çıkar. Onun hukuktaki adı sarı sendikacılıktır. Biz söyledik makulü 15 bin civarında bir şey verirsiniz. Bu da kabul görmedi. İşçinin hakkını savunmak yine bize düştü.

''BENİ ASLA TEHDİT EDEMEZSİNİZ DEMELİYDİ, DEMEDİ''



Çok sık tekrar edilen bir sözcük var beka. Nedir beka? Bir beka sorunumuz var. 'Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik sorunudur.' diye söylerler. Türkiye'de bir beka sorunu var. Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy veren vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Eğer devleti yöneten bir kişi mal varlığı dolayısıyla teslim alınmışsa o kişi teslim alınmış kişidir. O kişi devletin en tepesindeyse Türkiye için bir beka sorunudur. Tehdit ediyorlar 'Kızdırma senin mal varlığını açıklarız.' diyorlar. 'Araştırmazsanız namertsiniz ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanıyım beni asla tehdit edemezsin.' demeliydi demedi. Türkiye'yi tefecilere teslim etmişsseniz beka sorunu var demektir. Devleti uluslararası tefecilere teslim eden bir kabine.

''TÜRKİYE'NİN İRADESİNİ SATMAK BEKA SORUNUDUR''



Türkiye'nin iradesini satmak beka sorunudur. Türkiye'nin iradesi satıldı. Toplum unutabilir biz unutmayacağız. İstanbul'da Kaşıkçı cinayeti işlendi. Eğer bu ülke bağımsızsa davanın burada görülmesi gerekirdi.



''GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM''

Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı da yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullarda Türkiye'ye aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Açık ve net söylüyorum; değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım.''