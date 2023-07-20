Kılıçdaroğlu, gizli toplantı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir dönem A takımında yer alan isimlerle yaptığı çevrimiçi toplantı ve o toplantının kamuoyuna sızdırılması gündemdeki yerini koruyor.

Gizli toplantıya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. Habertürk yayınına katılan Kılıçdaroğlu, toplantıyı "etik olarak rahatsız edici" olarak niteledi. Toplantıya katılanlarla ilgili herhangi bir görevden alma veya disiplin süreci başlatmayı düşünmediklerini söyledi. Tekrarı durumunda ise disiplin sürecine başvurulabileceğin sinyalini verdi.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişir zaman içerisinde. Mevsimler, insanlar, moda, ders kitapları, bilim değişir. Ama kurumsal bir yapınız varsa bu kurumsal yapının felsefesi varsa, bu felsefe çağdaş uygarlığı, refah devletini hedeflemişse burada neyi değiştireceksiniz? Felsefemiz çağdaş uygarlığı yakalamaksa bu felsefe devam edecek. Ancak programımız, kurumsal yapımızda eksiklikler olabilir. Örneğin parti tüzüğümüzde değişiklik olabilir. Zaten hepimiz değişiyoruz. Hiçbirimizin hiçbir yerde sabit kalma şansı yok. Hukukun öngördüğü, parti içinde, kurallar içinde değişir. Biz lider partisi değiliz. Biz kurumsal kimliği olan, gelenek, örf, adet, saygı ve kültürü olan 100 yıllık partiyiz."



"BİZİM YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"



"Zaman içinde partinin yenilenmeye ihtiyacı var. Tüzüğü alacağız. Yeni kurallar getirmenin partide var olan aksaklıklarını gidermenin, üyelerin, milletvekillerinin şikayetlerini dikkate alarak partinin yenilenmesi lazım. Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var. Elbette yenileneceğiz. Şu anda mahalle delege seçimleri yapılıyor. 1 milyonu aşkın üye mahalleden başlayarak delegeleri seçiyor. Çok güçlü bir altkültürümüz var."



"KURULTAY YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE OLMALI"



"Geçen yerel seçimlerde başarı kaydetmedik mi? Belli ki başarı elde ediyoruz. Niye her seçimde yenilgi? Yerel seçimlerde başarı elde ettik. 11 büyükşehir belediyesi CHP tarafından yönetiliyor. Bunu yenilgi olarak anlatıyorlar. Eleştiriye hep saygım vardır. Seçimi kazanırsınız, kazanmazsınız ayrı bir şey. Biz bakarız, kendi içimizde hesaplaşırız, oturur, tartışırız. Neden kazanamadık masaya yatırırız. Hangi koşullarda kazandık, bunu masaya yatırırız.



Ben şunu söyledim; bu geminin kaptanı ben miyim? Kaptan gemiyi dalgalı ortamda denize bırakmaz. Sağlam limana yanaştırır. O liman kurultaydır. PM karar verecek ‘şu tarihte kurultay olsun’ diyecek. Benim yaklaşımım yerel seçimlerden önce kurultayın yapılması."

"TEKRARLANIRSA GEREĞİ YAPILIR"

"Eğer parti içinde bir kişi genel başkanlığa adaysa bunun yolu bellidir. Arkadaşlarıyla ortak hareket edebilir. Burada etik değerlere uyulması gerekiyor. Parti içinde mücademe mi? Mücadele olur tabi. Onun kuralları vardır. Etik değerleri vardır. O kurallar içinde mücadele edersin. Kuralın dışına çıkıldığında ve bu tekrarlandığında gereğini yaparım.

Kılıçdaroğlu, son olarak CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı görevden almayı düşünmediğini, Ekrem İmamoğlu'nun ise yeniden belediye başkanı adayı olmasını istediğini söyledi."

GİZLİ TOPLANTI TARTIŞMASI

Tartışmalar sürerken genel merkezin tepki gösterdiği o toplantıyı kimin sızdırdığı sorusuna da yanıt aranıyor.



Şüphelerin odağında ise toplantıda yer alan "Katılımcı" kullanıcı adlı kişi var. Toplantı sırasında İmamoğlu da o isme dikkati çekip, ekibine kim olduğunu sormuştu.



Toplantının sızdırılmasının ardından MYK üyelerinin istifa çağrısı yaptığı CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise istifa etmeyeceklerini, eğer seçimli bir yarış gerçekleşirse buna hazır olduklarını açıkladı.



CHP’de gizli toplantı tartışması sürerken, tüm dikkatler, Pazar günü saat 13.30’da yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrilmiş durumda.



Toplantıda, görevden alınan il ve ilçe başkanlarının göreve iadesi için gizli oylama yapılacak. O oylamada göreve iade kararları çıkarsa, bu durum İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisi olarak yorumlanacak.