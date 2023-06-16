Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası İmamoğlu'ndan ilk değerlendirme

"DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM GENİŞ OLMALI"

Bir kez daha değişim vurgusu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:



"Seçimi kaybettik, bu iki kere iki dört. Kıymetli genel başkanımız ile sürekli detaylı şekilde konuştuk. Önerilerim oldu. Bu süreci sürdürüyoruz, kendilerine çalışmalarımızı sunuyoruz. Değişim parametrelerimizi kendisine ilettim. Değişim ve dönüşüm geniş olmalı. Bu çok değerli çok detaylı bir uzlaşı buluşmasıydı."



İmamoğlu, değişim ve dönüşümün de detaylı olması gerektiğini ve şu ana kadar ki hamlelerin "belli ki yetersiz" olduğunu dile getirerek, "Sadece İstanbul'da değil her yerde yerel seçimlere güçlü girmeliyiz." dedi.



"BAYRAM ÖNCESİ AÇIKLAMA GELEBİLİR"

CHP'de değişim ve istifa tartışmaları sürerken İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan bayram öncesinde önemli açıklamalar gelebileceğini ifade etti. İmamoğlu, "Genel Başkanımızın umuyorum ki bayram öncesi yapacağı bazı aktarımlar sonrasında belki farklı ortam farklı buluşmada bireysel olarak kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olabilecektir. Bunu zaman gösterecektir." diye konuştu.