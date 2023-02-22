Kılıçdaroğlu Hatay'da: 17 gün geçmesine rağmen çadır sorunu sürüyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a bir ziyarette daha bulundu.



Deprem bölgesine üçüncü kez geldiğini anımsatan CHP Genel Başkanı, daha sonra açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu, depremin ardından 17 gün geçtiğini ve bazı sorunların devam ettiğini söyleyerek, şunları söyledi:



"Umarım bu sorunlar kısa süre içerisinde çözülür. En büyük arzumuz o. Hepinizin huzurunda, bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Belediye çalışanlarına yürekten teşekkür ederim. Onlar canla başla fedakarca çalıştılar. Bir kişiyi nasıl kurtarabiliriz, enkazı nasıl kaldırabiliriz, onların ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz diye. Bütün çabalarını, bütün emeklerini bu çerçevede harcadılar. Dolayısıyla hepinizin huzurunda emek harcayan arkadaşlara yürekten teşekkür ederiz. Bu Hatay için olduğu kadar, Türkiye için de çok önemli. Dayanışma kültürümüzü sadece Türkiye'ye değil, dünyaya gösterdik. Bu da bizim açımızdan son derece önemli."



''BURADA BÜYÜK EKSİKLİKLER VAR''

Bölgedeki su sorunun kısa sürede çözüleceğini umut ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Çadır ihtiyaçları halen tümüyle karşılanmış değil. Burada da büyük eksiklikler var. Onların da süratle karşılanması lazım. İnsanlar en azından yıkılan binalarının yakınında bir çadır olmasını istiyorlar çünkü binalarda eşyaları var ve o eşyaların şöyle veya böyle birileri tarafından alınmasını, çalınmasını kabul etmek istemiyorlar. Şunu da kabul etmemiz gerekir; yani mal canın yongasıdır. Dolayısıyla insanlar evlerini ya da evlerinin bulunduğu mahali kolay kolay terk etmek istemiyorlar." diye konuştu.