Kılıçdaroğlu: HDP'yi ziyaret edeceğim

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi?

''ELBETTE HDP'Yİ DE ZİYARET EDECEĞİM''

Gazeteci Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak, tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu "HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz." ifadesini kullandı.