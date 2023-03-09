Kılıçdaroğlu: HDP'yi ziyaret edeceğim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu: HDP'yi ziyaret edeceğim
6'lı masa toplantısı sonrası açıklama | Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu
6'lı masa toplantısı sonrası açıklama | Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Haberi Görüntüle

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı 'yi ziyaret edecek mi?

''ELBETTE HDP'Yİ DE ZİYARET EDECEĞİM''

Gazeteci Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm ’nin, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak, tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu "HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz." ifadesini kullandı.

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Kılıçdaroğlu, toplumun tüm kesimlerine ulaşma yönündeki çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklanmasının ardından HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, “Kılıçdaroğlu’nun bizi ziyaret etmesini de bekliyoruz.” demişti.

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