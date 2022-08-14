Kılıçdaroğlu: Helalleşme oy isteme değildir

Kamplaşan bir Türkiye istemediklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşmenin oy istemek olmadığını da belirtti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen "Helalleşme Buluşması"nda konuştu.

"Kamplaşan bir Türkiye istemiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Kamplaşmayı siyaset kurumu yapıyorsa geniş kitlelerde derin yaralar açıyor. O derin yaralar Türkiye’ye büyük zararla veriyor" dedi. "Benim hakkım sizlere helal olsun" diyen CHP lideri, "Helalleşme oy isteme değildir, helalleşme gelecekte aynı acıları yaşamama istediğidir" dedi.

