Kılıçdaroğlu: Helalleşme oy isteme değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Helalleşme Buluşması'na katıldı. Kılıçdaroğlu, "Helalleşme oy isteme değildir" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 14.08.2022 - 17:08

Kılıçdaroğlu: Helalleşme oy isteme değildir

Kamplaşan bir istemediklerini söyleyen , helalleşmenin oy istemek olmadığını da belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen "Helalleşme Buluşması"nda konuştu.

"Kamplaşan bir istemiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Kamplaşmayı siyaset kurumu yapıyorsa geniş kitlelerde derin yaralar açıyor. O derin yaralar Türkiye’ye büyük zararla veriyor" dedi. "Benim hakkım sizlere helal olsun" diyen CHP lideri, "Helalleşme oy isteme değildir, helalleşme gelecekte aynı acıları yaşamama istediğidir" dedi.

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