Kılıçdaroğlu: Herkes Osman Kavala'ya haksızlık yapıldığını biliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Malatya'daki depreme yardımda bulunan CHP'li belediye başkanlarına teşekkür etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

Her yıl başı yeni yılı kutluyoruz. Yeni bir başlangıç diye ayın birinden itibaren yeni yıla huzur içinde başlamak istiyoruz.

Ama ocak ayının bizim için üzücü bir anlamı va: Onat Kutlar, Yasemin cebenoyan, Metin Göktepe, Hrant Dink, Muammer Aksoy, Gaffar Okkan, Uğur Mumcu bir ocak ayında öldürüldü. Terör bu insanları aramızdan ayırdı. Biz yolumuzdan asla dönmeyeceğiz.

Bugün Osman Kavala'nın davası görüşülüyor. Tam 819 gündür hücrede, vicdanı olan herkes Osman Kavala'ya haksızlık yapıldığını biliyor. 10 Aralıkta AİHM haksızlık kararı verdi. Mahkeme kararı tercüme edilmedi diye hapse geri gönderildi. Bugün görülen davada inşallah adalet tecelli eder ve Osman Kavala yuvasına kavuşmuş olur.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse demokrasiyi güçlendirmek ve devleti topluma hizmet eder hale getirmek gerekiyor. Bizim ülkemizin güzel insanları var. Güzel bir coğrafyası var. Deprem nedeniyle farklı insanlar birlikte olmanın güzel bir örneğini verdiler.

Birlikte yaşamak istiyoruz, hiçbir ayrım yapmadan birlikte yaşamak istiyoruz. Huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Gelecek kaygısı olmayan güven içinde yaşan bir toplum olmak istiyoruz. Gelecek kaygımız değil ideallerimiz olmalı. Bir gelecek umudu olmalı ve bunun için çalışmalıyız.

Adaletli bir devlet istiyoruz. Devletin dini adalettir. Adaletsiz bir toplum kendi içinde barışı sağlayamaz. Adaleti hayatın her alanına taşımalıyız.

Herkesin işi, herkesin aşı olsun istiyoruz. Elaleme muhtaç olan bir insan olmasın istiyoruz. Anneler çocuklarını güven ve huzur içinde okula göndersinler. Çalışan herkes alın terinin karşılığını almalı. Bir başkası fabrikada, tarlada çalışıyorsa, sanatçıyla alın terinin karşılığını almalı.

Soğan üreticisi alın terinin karşılığını alamıyor. Mutfaklarda yangın olmasın, bereket olsun. Üniversiteler bilgi üretsin istiyoruz. Dünyada söz sahibi olmalıyız. Üretimimizle söz sahibi olmalıyız.

Kimse yaşancından dolayı ötekileştirilmesin.

Askerlik bugünü ve yarını güvence altına almak demektir. Savaşmak için değil bakanlığı adı Milli Savunma Bakanlığı. Devlet adaletle yönetilsin istiyoruz. Siyasetçi halkın oylarıyla geliyor ve devleti adaletle yönetmek zorunda. Vergi veriyoruz, devlet kaynakları en doğru şekilde kullanacak.

Biz vergiyi daha güzel bir Türkiye inşa etmek için ödüyoruz. Bugün Türkiye yolsuzluk endeksinde 13 basamak birden geriye gidiyorsa bizden toplanan vergilerin hesabının verilmediğini kabul etmemiz lazım.