Kılıçdaroğlu: Hiçbir konfederasyon bir başka siyasal partinin arka bahçesi olmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Para, çıkar, saray beklentimiz yoktur tek beklentimiz var bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın. Demokrasiye ihtiyaç var demokrasiyi mutlaka getireceğiz. Cumhuriyeti kuranlar bize miras bıraktılar bizler bu cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Bu memlekete huzuru da barışı da kardeşliği de getireceğiz. Sözümüz sözdür. Hiçbir konfederasyon bir başka siyasal partinin arka bahçesi olmamalı eğer birilerinin arka bahçesi olacaksa işçilerin arka bahçesi olmalı.

''81 YIL ÖNCE HAN