CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Toplantının açılışını yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak üzere grubumuzun 110 milletvekili şu anda sizleri İstanbul'da, bulundukları kahvehanelerden, vatandaşlarımızın işyerlerinden ya da cep telefonuyla takip ediyorlar" ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu da grup toplantısına, "Heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Heyecanlı olmak güzel bir şey. Ekrem Bey'in bir haksızlıkla karşı karşı kaldığını vicdan sahibi herkes kabul ediyor ve bu haksızlığı giderecek olan İstanbullu kardeşlerimizdir. Onlar, bu haksızlığı giderecekler, adalet terazisindeki dengeyi yeniden sağlayacaklar. Onun için milletvekili arkadaşlarımızın büyük bir kısmı İstanbul'da" sözleriyle başladı.



92 yaşında yaşamını yitiren sinema sanatçısı Eşref Kolçak'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın uzun süren aramaların sonunda cansız bedenine ulaşıldığını anımsattı. Kılıçdaroğlu, "Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, AA camiasındaki arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.



Konya Doğanhisar Belediye Başkanı'nın da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Seçimle, demokratik yollarla gelen herkese saygı duymamız gerekir. Bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz" değerlendirmesini yaptı.



Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Oda TV yazarı Sabahattin Önkibar'ın yanı sıra Antalya ve Adana'da bazı gazetecilerin de saldırıya uğradığını aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazeteci, kamu görevi yapar. O görev yaptığı zaman belli çevreler rahatsız olabilirler ama gazeteci, halkı aydınlatmak zorundadır. Eğer haber yaptı diye bir gazeteciye şiddet uyguluyorsanız ve bunları serbest bırakıyorsanız, şiddet uygulandıktan sonra 'korkarlar yazamazlar' diye düşünüyorsanız, sakın böyle düşünmeyin. Hiçbir namuslu gazeteci dayak yedi diye bir adım geri atmaz" dedi.



"Saldırganların hapse girmesi için gazeteci arkadaşların öldürülmesi mi gerekiyor?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Bir tweet attı diye 5-6 ay içeride kalan var ama gazeteci yazdı diye saldırıya uğrayacak, dövülecek, saldırganlar yakalanacak ve serbest bırakılacak. Bir de eline 'adam dövmede ustadır, bu ustanın arkasında iktidar partisinin destekçileri vardır' diye sertifika verin. Birisi haksızlığa uğruyorsa, adalet mekanizmasının harekete geçmesi lazım."



"GÖREVİNİZ ADALETİ SAĞLAMAK"



Geçen hafta Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın babasıyla görüştüklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bir dedektif gibi olayları araştırarak adalet arıyor. Karşısında bir güç var. Ankara'da bir güç var. Bulunduğu yerde bir güç var. Faillerinin yakalanmasını engellemeye çalışıyorlar" görüşünü ileri sürdü.



Rabia Naz'ın hayat dolu bir kız olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Olayın ardından haber geliyor, Rabia Naz evinin önünde sırt üstü yatıyor ve ağır yaralı, daha sonra hayatını kaybediyor. Baba araştırıyor, olayın trafik kazası olduğunu söylüyorlar. Doblo marka bir aracın çarptığı iddia ediliyor. Oradan alınıyor, metruk bir eve getiriliyor. Ondan sonra, evlerinin önündeki sokağa sırt üstü yatırıyorlar 'intihar etti' diye. Baba bir türlü derdini anlatamıyor. Araştırma yapılmasını istiyor. Ambulans şöförünün ifadesi var; 'video kaydı vardı, polis sildirdi.' Bu talimatı kim verir? Hangi güç yaptı bunu? 'Saçından ayağına kadar hızar tozu bulanmıştı...' O metruk evde bunların tamamı var. Belediye o evin yıkımına karar veriyor, delileri yok etmek istiyorlar.



4-5 katlı bina. Binadan atlıyor sözde çocuk. İyi de niye atlasın? Polisler 'olay yerinde inceleme yapalım' diyorlar. 70 kilo ağırlığında çuvalı iki polis tutup binanın tepesinden atıyor. Çuval sokağa düşmüyor çünkü en alt kattaki dükkanın terası var. Çuval, önce terasa çarpıyor ve büyük bir gürültü çıkıyor. Ancak Rabia Naz terasa çarpmamış, gürültü de yok. Bütün bu gerçekler bilindiği halde olayın kapatılması isteniyor."



Yargı camiası ve polislere seslenmek istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Sizin göreviniz adaleti sağlamaktır. Sizin göreviniz delilleri karartmak değil ortaya çıkarmaktır. Yargının görevi de Ankara'dan gelen telefonlarla olayı kapatmak değil adalet tesis etmektir'' dedi.



Daha sonra Rabia Naz'ın babasını "akli dengesi yerinde yok" diye şikayet edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İnsaf. Kızının katillerini arıyor, buna izin vermiyorlar. Bizler sonuna kadar takipçisi olacağız taa ki adalet gerçekleşinceye kadar" diye konuştu.



"CUMHURBAŞKANI'NIN TARAFSIZ OLMASI GEREKİYOR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçildikten sonra yaptığı yemin metninin "Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerin ant içerim." bölümünü okuyan Kılıçdaroğlu, "Bir Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Çünkü Cumhurbaşkanı, devletin sigortasıdır. Bu topraklarda, bu bayrağın altında yaşayan herkesin temsilcisidir. Cumhurbaşkanı devletin başıysa, bir partinin başı olamaz. Devlet, bütün vatandaşlarına eşit hizmet eder. O nedenle Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



"Bir Cumhurbaşkanı, günün 24 saati belediye başkanları seçimine müdahale eder mi?" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yerel seçimler var. Bir tarafta CHP, İYİ Parti, diğer partilerin belediye başkan adayları var diğer tarafta Erdoğan'ın fotoğrafı. Erdoğan, belediye başkanı mı olacak? Vicdan sahibi AK Partili kardeşlerime sesleniyorum: Cumhurbaşkanlığı, sıradan bir makam değildir. Cumhurbaşkanı neden devletin sigortasıdır? Diyelim ki siyasi partiler arasında çok ciddi anlaşmazlıklar çıktı. Cumhurbaşkanı davet eder genel başkanlarını.' Gelin beyler, Türkiye'nin bu kadar derdi varken niye bunu yapıyorsunuz?' der. Bir uzlaşma arayışı içinde Türkiye'nin sorunlarını çözmek ister. Bu şans yok. Niye yok? Devletin, sigortası yok. Bir Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek devleti mi temsil edecek, belediyeyi mi yönetecek belediyeyi mi temsil edecek? Ahlak, vicdan, adalet sahibi herkese bu soruyu soruyorum.



Erdoğan 2002'de AK Parti'nin Genel Başkanı olarak seçildi. Keçiören'de mütevazı bir evde oturuyordu. 'Milletvekili lojmanlarını satılması gerekir' dedi. Doğruydu. 'Meclisin 6 bin çalışanı var bunu üç bine indireceğiz' dediler. Bugün sordum Meclis'te yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Bırakın yarıya indirmeyi 5 bin artırmışlar. İnsaf. 'Yönetici harici bütün makam araçlarına son vereceğiz.' dediler. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında, Sayıştay Raporlarına göre 643 yönetici var ama makam aracı sayısı bin 717. Ahlak ve vicdan sahibi olan herkesin bunu sorgulaması lazım.



'Keçiören'de mütevazı bir evde halkın arasında oturuyorum' diyen aynı Erdoğan'a bakın şimdi? Yazlık saraylar, kışlık saraylar, bin 100 odalı, uçan saraylar, sadece Katar'dan alınan değil, 13 tane. Bir yere giderken bir orduyla gidiyor. Binlerce polis, yüzlerce araba, ne oluyor, savaşa mı gidiyoruz? Hayır, İstanbul'a, Çankırı'ya gidiyor. Nedir bu lüks, şatafat? AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bunu doğru buluyor musunuz? 2002'de Keçiören'de mütevazı bir evde oturan Erdoğan, bin 100 saraylı yerinde bir kibir abidesine dönüştü. Kibirli olmak doğru mu yanlış mı? Dünyanın hiçbir ülkesinde israf itibar değildir."



Kılıçdaroğlu, Amasya'da bir dolu felaketinin yaşandığını anımsatarak, bu zararların karşılanması gerektiğini söyledi.



Zarar gören yerlerin afet bölgesi ilan edilerek zararların karşılanmasını ya da çiftçilerin borç faizlerinin silinmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Meclis'te araştırma önergesi vereceklerini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Haber yaptı diye bir gazeteciye şiddet uyguluyorsanız ve bunları serbest bırakıyorsanız şiddet uygulandıktan sonra bu gazeteciler artık yazamazlar korkarlar diye düşünüyorsanız sakın düşünmeyin hiçbir namuslu gazeteci dayak yedi diye bir adım geriye atmaz. Saldırganların hapse girmesi için bu gazeteci arkadaşların öldürülmesi mi gerekiyor? Gazeteci dövülecek raporlar alacak saldırganlar serbest bırakılacak. Bir de eline bari sertifika verin.



''RABİA NAZ'IN NE GÜNAHI VAR?''



Failler bulunmasın diye telefon üstüne telefon polisler olayları kapatıyorlar. Binadan atlıyor sözde çocuk. İyi de niye atlasın? Polisler olay yerinde inceleme yapıyorlar. Bütün yargı camiasına ve polislere seslenmek isterim sizin göreviniz adaleti sağlamaktır delilleri karartmak değil delilleri ortaya çıkartmaktır bir çocuğun göz göre öldürülmesine tanıklık etmek değildir onu yapanları bulup adalete teslim etmektir. Yargının görevi olayları kapatmak değil adaleti tesis etmektir. Rabia Naz'ın ne günahı var? Babayı akli dengesi yerinde yok diye şikayet ettiler. İnsaf ya. Bizler takipçisi olacağız. Adalet gerçekleşinceye kadar takipçisi olacağız.

''AK PARTİ'Lİ KARDEŞLERİME SESLENMEK İSTİYORUM''



AK Parti'li kardeşlerime seslenmek istiyorum. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Adaletle yönetilmek istiyoruz huzur için yaşamak istiyoruz. Bu isteğimizi aklımızı kullanarak hayata geçirmek zorundayız. Cumhurbaşkanı var seçimle geldi yemin etti siyasi mensubiyeti AK Parti vatandaşın oyu ile seçildi ilk yaptığı iş TBMM'de yemin etti. Yemin metninin son cümlesini okuyorum 'Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum şerefim üzerine and içerim.' Bu yemin. Namus ve şeref kavramının ne kadar önemli olduğunu anlattım. Bir Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Çünkü devletin sigortasıdır. Devletin başı ise bir partinin başı olamaz. Devlet bütün vatandaşlarına hizmet eder.

''ERDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI MI OLACAK?''



AK Parti'li kardeşlerim bunu unutmasınlar. Peki bir Cumhurbaşkanı günün 24 saati belediye başkanları seçimlerine müdahale eder mi? Türkiye'ye baktık yerel seçimlerde bir tarafta CHP'nin diğer partilerin belediye başkan adayları var bir tarafta Erdoğan'ın fotoğrafları var. Erdoğan belediye başkanı mı olacak?

''CUMHURBAŞKANI DEVLETİ Mİ YÖNETECEK BELEDİYEYE Mİ YÖNETECEK?''

Devletin sigortası yok. Bir Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek belediyeye mi yönetecek? Vicdan, ahlak sahibi herkese bu soruyu soruyorum.

''DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE İSRAF İTİBAR DEĞİLDİR''



Erdoğan, Ankara'da Keçiören'de mütevazi bir evde oturdu. Halkın insanıyım dedi. Milletvekillerinin milletin arasında oturması lazım dedi. Peki aynı şekilde Meclis'in 6 bin çalışanı var bunu 3 bine indireceğiz dedi. Meclis'te bugün yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Yönetici haricindeki bütün makam araçlarına son vereceğiz dedi. Sadece İstanbul Büyükşehir'den örnek vereceğim Sayıştay raporuna göre 643 yönetici var. Makam aracı sayısı bin 717. Açlıktan ölen Kübra bebeği onlar unuttular ben unutmadım. 17 yıl sonra aynı Erdoğan'a bakın şimdi. Yazlık kışlık sarayı var. Uçan sarayı var. Bir yere giderken bir ordu ile gidiyor. Nedir bu lüks? AK Parti'li kardeşlerime sesleniyorum siz bunu doğru buluyor musunuz? Sadece karada korunmuyor havada da helikopterler... Erdoğan bir kibir abidesine dönüştü. Kibirli olmak doğru mudur yanlış mıdır? Kibir iyidir diyorsan git oyunu ver kardeşim. Kibir günahtır diyorsan oturup düşüneceksin. İlla demiyorum gel bana oy ver. Çocuk açlıktan ölecek beyefendi bin 100 odalı yerde keyif sürecek. Buna itibar deniyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde israf itibar değildir. Gün düşünme günü. Senin vicdanına ahlakına seslenmeyeceğim de kime sesleneceğim? Bu bizim paramızı bizim adımıza kullanıyor.



''HANİ KUL HAKKI YEMEK GÜNAHTI?''

2002'de geldi Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurdu. Eyvallah. Komisyonun üyesiydim. Komisyonun başında AK Parti'li Azmi Ateş vardı. Düzgün bir adam. Azmi Ateş bir daha milletvekili olamadı. Niye olamadı? 3 Y; Yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk var dediler mücadele edeceğiz. Yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk bitti mi? Ne oldu? 3 Bakan'ın yolsuzluk dosyası Yüce Divan'a gönderilmedi. Hani kul hakkı yemek günahtı?



''17 YILIN SONUNDA VATANDAŞ BORÇ BATAĞINDA''



Yoksulluk vardı memlekette. Yoksulluğu bitireceğiz diyorlardı. AK Parti'li kardeşim memlekette yoksulluk bitti mi? 17 yıldır yönetiyorlar. Yoksulluk bitti mi? 2002'de bir esnaf Başbakanlık önünde yazar kasa attı. Şimdi intihar edenler var kendisini yakanlar var asanlar var. 17 yılın sonunda vatandaş borç batağında. Tüketici kredisi veya kredi kartı borcu 518 milyar lira.

''DEVLET DE BORÇ BATAĞINDA''

Devlet de borç batağında. İç borç miktarı 653 milyar lira. Dış borç 557 milyar lira. Nereye gitti bu para? Son 1 yılda 1 milyon 376 bin kişi işsiz kaldı. Bayrama gireceğiz. Bir baba bayram harçlığı verecek para bile bulamayacak. Sarayda oturan diyor ki 'Herkes iş bulacak diye bir şey yok.' Tam bir kibir abidesi.

''İLK KEZ BU MİLLET SOĞAN VE PATATES KUYRUĞUNA GİRMİŞTİR''



Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu millet soğan ve patates kuyruğuna girmiştir. Bereketli topraklar var denizimiz var göllerimiz var çiftçilerimiz var. İstanbul'da 1 milyonu aşkın hanenin ya elektriği ya suyu ya doğalgazı kesik. İstanbullu kardeşlerime seslenmek istiyorum bu 1 milyonu aşkın hanede su akmasa ne olur elektrik kesilse ne olur? Verdiğiniz oya ihanet edenin arkasından niye gideceksiniz. Fakir anneler yol kapatıyorlar uyuşturucudan bizi, çocuklarımızı kurtarın diyorlar. Sarayın kibir abidesine söylüyorlar. Ekrem İmamoğlu uyuşturucu ile ilgili bir komisyon kuralım dedi. Reddettiler.

''DAHA MODERN HAPİSHANELER YAPACAĞIZ DİYORLAR''

Yasaklarla mücadele edeceğiz dediler. Hapiste yazar mı gazeteci mi olur dediler? Darbe dönemlerinde oldu. AK Parti'li kardeşim bugün Türkiye'nin hapishanelerinde milletvekilleri yazarlar öğrenciler var. Kim yok? Fabrika yapacaklarına yeni hapishaneler yapıyorlar. Daha modern hapishaneler yapacağız diyorlar. Bu gidişe dur dememiz lazım. Eren Erdem 333 gündür hapiste boşu boşuna yatıyor. Sizin Kenan Evren'den ne farkınız var? O da attı. Osman Kavala 574 gündür hapiste. Ahmet Altan 978 gündür Nazlı Ilıcak bin 30 gündür hapisteler. AK Parti'li kardeşlerime seslenmek isterim elinizi vicdanınıza koyun 17 yılı şöyle bir düşünün. 'Bunlar 17 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi sorununu çözdüler?' deyin.



''DÜNYA COĞRAFYASINDA BİRBİRİNİ ÖLDÜRENLER SADECE MÜSLÜMANLAR''

Ramazan ayında Suriye'de Libya'da kan akıyor. Dünya coğrafyasında birbirini öldürenler sadece Müslümanlar. Niçin? Adaletin vatandaşın dengesi kalmadı. Sizin enseniz kalın dengeniz yerinde.

''TÖVBEYİ BİLE ŞARTA BAĞLADILAR''

Tövbeyi bile şarta bağladılar. Akıl var mantık var. Numan Kurtulmuş diyor 'Önce 23 Haziran'ı geçirelim ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız.' 23 Haziran'dan önce tövbe etmeyecek günaha devam çünkü kul hakkı yediler. Ekrem İmamoğlu'nun hakkını yediler. Tövbe için Allah'a şart koşuyorlar. Allah bunları affetsin. Söyleyecek bir laf bulamıyorum.''