Kılıçdaroğlu: İki kırmızı çizgimiz var; vatanımız ve bayrağımız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un Boyabat ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak beşinci kez Boyabat'a geldiğini söyledi.

Boyabat'ta partilerinin oy oranının az olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, bunda suçlunun Boyabat halkı değil, kendileri olduğunu dile getirdi.



14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ettiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, Boyabat halkının da artık değişim istediğini ifade etti.



Kılıçdaroğlu, Karayollarında çalışan taşeron işçilerin mitinglerine katılmalarına izin verilmediğini öne sürerek, şöyle devam etti:



"Ben taşeron işçileri biliyorum. Onlar da buraya geleceklermiş ama izin vermemişler. Buradan Karayollarının taşeron işçilerine selamlarımı gönderiyorum. Hiç meraklanmayın, hepinize kadro vereceğim. Onlar gibi değil, herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz, devlet kadrolu elaman çalıştırır. Devlet ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen diye öğretmenler arasında da ayrım yapmaz. Öğretmen öğretmendir. Bizim evlatlarımızı yetiştiriyor. Birisi alıyor 100 lira, birisi alıyor 250 lira, birisi alıyor 1000 lira. Bu nasıl olur, böyle bir haksızlık olur mu? Böyle bir haksızlık olmaz. Kadrosu varsa, kıdemi varsa herkes kadrosuna, kıdemine göre aylığını alır."



Haksız uygulamalara karşı vatandaşlardan sandığa giderek tepkilerini ortaya koymalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Bakınız, devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde beşli çeteler cirit atar. Adaletin olmadığı yerde uyuşturucu baronları koşar, eğlenir, gezer, tur atarlar. Gencecik fidan gibi çocuklarımızı zehirlerler. Sözüm var, beşli çeteleri de uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim." diye konuştu.



Türkiye'nin her aşamadaki sorunlarını bildiğini ve bunları çözmeye hazır olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Sizden tek isteğim var, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Bu kadar kavga yetmedi mi Allah aşkına, kamplaşma yetmedi mi? Devlette liyakati sağlayacağız. Bakın, liyakat ne demek? Devlette adalet olmalı ama liyakat da olmalı. Liyakat, işi ehline teslim etmektir. İşi ehline teslim etmezseniz o zaman tam bir felaket çıkar ortaya. Yani yolsuzluklar çıkar, yani kul hakkı yiyenler öncü olarak toplumun önüne gelirler ve yürümeye başlarlar. Devlette en küçük kademe şefliktir. Bunun için önce KPSS'ye gireceksin, sınavı kazanacaksın, devlet memuru olacaksın, devlet memuru olduktan sonra bir süre geçecek. Sonra sınava girecek ve şef olacaksın ama bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var, iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Devlette liyakat önemlidir. Bunun da sağlanması lazım."



''TANK PALET FABRİKASINI KATAR ORDUSUNDAN ALACAĞIM''



AK Parti’nin 22 yıldır iktidarda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bizim tarihimizde soğan bu kadar zamlandı mı? Düzelteceğim, yukarıdan alacağım aşağıya vereceğim. Yurt dışına götürülen 418 milyar doları da alacağım, bu millete teslim edeceğim. Benim saraylarda oturmak gibi bir düşüncem yok. Bu kardeşinizin oğlu paralı askerlik yapmadı, gitti aslanlar gibi askerliğini yaptı. Bana kimse milliyetçilik edebiyatı yapmasın. Milliyetçi olan tank palet fabrikasını Katar ordusuna satmaz. Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım, şerefli ordumuza teslim edeceğim. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, bu kadar kavga yetmedi mi?” ifadelerini kullandı.



''MUTFAKTAKİ YANGINI SÖNDÜRECEK OLAN BENİM''



Devletin dininin adalet olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde uyuşturucu mafyaları koşar, eğlenir gezer. Bizim küçük evlatlarımızı zehirlerler. Benim sözüm var, 5’li çeteleri de, uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim. Bana 'Niye soğan ve patatesle uğraşıyorsun?' diyorlar. Evin kadını gidecek, pazardan alışveriş yapacak. Soğanın kilosu olmuş 30 lira. Senin mutfaktan haberin var mı? Mutfakta yangını çıkaran ben değilim ki sensin. O yangını söndürecek olan da benim.'' ifadelerini kullandı.



''EN GEÇ 2 YIL İÇERİSİNDE BÜTÜN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ SURİYE'YE UĞURLAYACAĞIZ''



Kılıçdaroğlu, 3 milyon 600 bin Suriyeli'nin Türkiye'de ne işi olduğunu sorarak, "3 milyon 600 bin Suriyeli buraya neden geldi? 3 milyon 600 bin Suriyeli neden tutuluyor? Söz verdim, en geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Hiç endişe etmeyin." ifadesini kullandı.



''İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR''



''Bütün köy okullarını açacağım ve 100 bin öğretmen ataması yapacağım.'' diyen Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



''Sen yandaşların için çalışıyorsun, Bay Kemal de vatandaş için çalışıyor. Milliyetçilik konusunda bir sürü laf ediyorlar bize. Yok masanın altında, yanında, üstünde... Boyabat’tan söylüyorum bütün Türkiye duysun. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; vatanımız ve bayrağımız. Sinan Ateş’in ve Gaffar Okkan’ın katillerini bulacağım, kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim.''