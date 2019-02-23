CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’in proje tanıtım toplantısına katıldı.



Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

"Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma söylerim, iki şeye dikkat edeceksiniz ve iki şeyi uygulayacaksınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Saydam belediyecilik. Bütün belde halkını kucaklayacaksınız. Herkese eşit hizmet edeceksiniz. Sadece yoksulların olduğu yere pozitif ayrımcılık yapacaksınız.

Geçen bir fotoğraf geldi. Bir kadın çöp kutusunun içerisinde bir şey arıyor. Yanında Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gazetelerde yer aldı hiçbir şey çıkmadı. Bunu geniş kitlelere anlatmam lazım dedim. Grup toplantısında gösterdim. Bu kadın başka bir kadındır, 4 katlı apartmanı var dediler. Havuz medyasının televizyonları söyledi. Bu tablo 21. yüzyılın bir tablosudur, gerçeği kimse inkar edemez. Hİç kimse ses çıkarmıyor, ben söyleyince kıyamet kopuyor. Tahammül edemiyorlar bu tabloya. Bu tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor.

İşsizlik almış başını gidiyor. 1500 kişi alınacak 40 binin üzerinde insan başvuruyor Şanlıurfa'da. Üstelik bu geçici bir iş için. Bir sarayın sosyetesi vardır. Hiçbirinin çocuğu işsiz değil. Sokakta para kazanan insanların derdini bilmiyor. Bizim belediyelerimizin olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyemiz çocuk doğduğu anda kapısına sütü koyuyor. Aynı şey inşaallah Antalya'da da olacak. Muhittin Böcek bunu da yapacak. Antalya Antalya'dan yönetilmeli. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanınız var sonu gelmek üzere. Sayın Türel, Genel Başkanım söylemesine gerek yok ima ederse derhal istifa ederim diyor. Ben Erdoğan'a karşı sorumluyum diyor."