Kılıçdaroğlu 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde konuştu: Ulusal vergi konseyi kuracağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katıldı



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;



Siyaset kurumunun halkına hesap vermesi gerekir. İktidar sahipleri eğer halka hesap veremiyorlarsa orada demokrasi yoktur. Demokrasinin varlığı halktan toplanan vergilerin hesabının halka verilmesi ve devlette saydamlığın sağlanmasıdır.



Güçlendirilmiş parlamentere geçerken bunu vaadederken Millet İttifakı olarak ulusal vergi konseyi kuracağız dedik. 85 milyondan toplanan vergilerin nerelere harcandığını Ulusal Vergi Konseyi her yıl toplanıp yayınlayacak resmi gazetede. Tüm Türkiye'de işçisinden emeklisine kadar esnaf herkes bilecek vergim nereye harcandı. Taahhüdünü yaptık 6 lider imza attık.



TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu dışında bir de Kesin Hesap Komisyonu kuracağız dedik. Yani 1 yıl önceki bütçenin nereye harcandığının hesabını verelim diye. Bir de dedik ki Kesin Hesap Komisyonu Başkanı ana muhalefetten olacak. İktidar sahipleri gelecek hesabı verecek.

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