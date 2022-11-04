Kılıçdaroğlu: İklim dostu parayı büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da fon kuruluşları ve üniversitelerden yetkililerle bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu, İngiltere'deki temasları kapsamında Fon Grubu, Royal College of Art UK, Tech Nation ve Public IO toplantılarına katıldı.



Londra'da Türk öğrencilerle de bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ayrıca Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret etti.



Londra ziyaretinin amacını Twitter hesabından yayınladığı video ile açıklayan Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız. Hiçkimse merak etmesin. çok güçlü geliyoruz. Gençler sözüm var size temiz parayı size mutlaka getireceğim. dedi.

