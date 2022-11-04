Kılıçdaroğlu: İklim dostu parayı büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti sürüyor. Kılıçdaroğlu, Londra ziyaretinin amacını Twitter hesabından yayınladığı video ile açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu: İklim dostu parayı büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz

CHP Genel Başkanı , 'nin başkenti Londra'da fon kuruluşları ve üniversitelerden yetkililerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, İngiltere'deki temasları kapsamında Fon Grubu, Royal College of Art UK, Tech Nation ve Public IO toplantılarına katıldı.

Londra'da Türk öğrencilerle de bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ayrıca 'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Londra ziyaretinin amacını Twitter hesabından yayınladığı video ile açıklayan Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız. Hiçkimse merak etmesin. çok güçlü geliyoruz. Gençler sözüm var size temiz parayı size mutlaka getireceğim. dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...