Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında sürpriz görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geleceği bildirildi.

Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında sürpriz görüşme

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Meral Akşener: Meydanın boş olmadığını Saraçhane'de gördüler

Meral Akşener: Meydanın boş olmadığını Saraçhane'de gördüler

CHP lideri Kemal Kılçdaroğlu ve İYİ Parti lideri 'in bugün bir görüşme gerçekleştirecek. 

Görüşmenin yeri ve saatine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. 

Meral Akşener, hapis kararının ardından Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. Akşener konuyla ilgili yapılan eleştirilere ''Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlar. İyi yaptığı işlerden de kötü yaptığı işlerden de biz mesulüz'' sözleriyle yanıt vermişti.

"ADAY TESPİTİNDE HERKES BAĞIMSIZ"

CHP Genel Başkanı ise "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" açıklaması yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı Saraçhane buluşmasına ilişkin yapmadığını savunan Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu görevden alın şuraya koyun dersem bu içişlere karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız" ifadelerini kullanmıştı.

Karşılıklı açıklamalar iki parti arasında bir gerginlik yaşandığı yorumlarına neden oldu. 


İki lider en sonra altılı masanın 14 Kasım'da yaptığı toplantı sırasında bir araya gelmişti.

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