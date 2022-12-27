Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesi başladı

CHP lideri Kemal Kılçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bir araya geldi.

Görüşmenin saat 19.45 civarında başladı.



Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine gerçekleşecek görüşmenin gündem maddeleri ise İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilimi düşürmek ve AK Parti'nin başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifi olduğu belirtiliyor.

Meral Akşener, hapis kararının ardından Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. Akşener konuyla ilgili yapılan eleştirilere ''Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlar. İyi yaptığı işlerden de kötü yaptığı işlerden de biz mesulüz'' sözleriyle yanıt vermişti.



"ADAY TESPİTİNDE HERKES BAĞIMSIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" açıklaması yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı Saraçhane buluşmasına ilişkin yapmadığını savunan Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu görevden alın şuraya koyun dersem bu içişlere karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız" ifadelerini kullanmıştı.

Karşılıklı açıklamalar iki parti arasında bir gerginlik yaşandığı yorumlarına neden oldu.



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İki lider en sonra altılı masanın 14 Kasım'da yaptığı toplantı sırasında bir araya gelmişti.