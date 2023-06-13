Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yarın bir araya geliyor

28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından kurultay sürecini başlatan CHP'de "değişim" tartışmaları sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının "değişim" ile ilgili değerlendirmeleri devam ederken İBB Başkanı ile CHP liderinin yarın Ankara'da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
28 Mayıs seçimlerinden sonra 2 kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun görüşmesinin CHP Genel Merkez'de yapılacağı tahmin ediliyor.
İMAMOĞLU'NDAN YİNE "DEĞİŞİM" MESAJI
Öte yandan bugün, İmamoğlu, 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında, Azerbaycan Bakü'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda, 3 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan İBB Spor Kulübü sporcuları ile bir araya geldi.
İmamoğlu burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"MESELE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL"
Değişim vurgusu yapan İmamoğlu'na "Değişimden kastınız nedir?" diye de soruldu.
İmamoğlu, "Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Genel Başkanımız İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünülmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul… Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil." dedi.
"GÖRÜŞLERİMİ AKTARIYORUM"
İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu, sadece Özgür Özel ile görüşmediğini ifade ederken "Engin Altay, Engin Özkoç… Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da, parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum." dedi.
Özel ile de bu kapsamda görüştüğünü belirten İBB Başkanı, Özel'in adaylık açıklaması hakkında "Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.
"YARGININ HERKESE EŞİT VE ADİL UYGULANDIĞI BİR ÜLKE HAYAL EDİYORUZ"
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla açılan ve 15 Haziran'da ilk duruşmanın gerçekleşeceği davayla ilgili de İmamoğlu, "Beylikdüzü döneminden kalma, danıştayın hakkımızda, bizim itirazlarımıza dönük bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı'nın dosya, arşiv araştırması gibi bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi." dedi.
İmamoğlu dava sürecine ilişkin ise şöyle konuştu:
"Zaten soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı'ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. Yargının herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Suçumuz, kusurumuz varsa, görevimiz gereği ülkemizin, devletimizin her birimine hesap vermeye hazırız. Eksiğimiz varsa onu da gereği neyse, onun da cezasını çekmeye hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden, uydurma işler üzerinden arayışlar nafile. Milletin vicdanı onun cevabını verir günü geldiğinde, onun da en güzel yeri hep seçim olmuştur."
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