Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yarın bir araya geliyor

"MESELE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL"



Değişim vurgusu yapan İmamoğlu'na "Değişimden kastınız nedir?" diye de soruldu.



İmamoğlu, "Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Genel Başkanımız İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünülmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul… Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil." dedi.

"GÖRÜŞLERİMİ AKTARIYORUM"

İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, sadece Özgür Özel ile görüşmediğini ifade ederken "Engin Altay, Engin Özkoç… Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da, parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum." dedi.

Özel ile de bu kapsamda görüştüğünü belirten İBB Başkanı, Özel'in adaylık açıklaması hakkında "Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

