İlişkili Haber Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

Ankara'da en sıcak başlık, yerel seçimlerde aday belirleme süreci ve ittifak görüşmeleri.

Başkentte dün akşam dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara için adı geçen Mansur Yavaş'la bir araya geldi.

Görüşmenin perde arkasını NTV ekibinden Celal Çamur canlı yayında anlattı.

NTV'nin ulaştığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Yavaş'a İYİ Parti'nin Ankara adayı olmasını teklif etti. Ancak Yavaş'ın bunu reddettiği, CHP'den aday olmak istediğini söylediği öğrenildi. NTV'ye konuşan Yavaş ''İYİ Parti'nin adayı ol desteklerim' dedi, geri çevirdim'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu da bu konuyu bir kez daha değerlendireceklerini belirtti.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmede ise CHP'nin Ankara ve Manisa'yı İYİ Parti'ye bıraktığı, Balıkesir ve Antalya'yı ise CHP'nin aldığı öğrenildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun Ankara konusunda bir teklifi vardı. Kılıçdaroğlu, Akşener'e ''Adayı bizim önerdiğimiz bir isim üzerine kurun, onu gösterin'' dedi.