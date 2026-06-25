Mutlak butlan kararı sonrası ilk. Kılıçdaroğlu ve Özel karşı karşıya geldi, tokalaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen cenaze töreni nedeniyle "mutlak butlan" kararı sonrası ilk kez karşı karşıya geldi. İki ismin tokalaştığı da görüldü.