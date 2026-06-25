Mutlak butlan kararı sonrası ilk. Kılıçdaroğlu ve Özel karşı karşıya geldi, tokalaştı
25.06.2026 11:25
Son Güncelleme: 25.06.2026 11:43
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen cenaze töreni nedeniyle "mutlak butlan" kararı sonrası ilk kez karşı karşıya geldi. İki ismin tokalaştığı da görüldü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel, ilk kez karşı karşıya geldi.
İki isim 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kılıçdaroğlu'nun A takımı Merkez Yönetim Kurulu'nca (MYK) istifası istenen Ali Mahir Başarır ve Muharrem İnce de söz konusu törende yer aldı.