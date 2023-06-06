Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi | Kılıçdaroğlu: Diğer başkanlar gibi onunla da görüştüm sıkıntı yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında gerginlik olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Son görüşmede İmamoğlu ile bir sıkıntı oldu mu?" sorusuna "Hayır, niye sıkıntı olsun ki? Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı." cevabını verdi.



Kılıçdaroğlu seçimin ardından yapılan MYK toplantısı öncesi İmamoğlu ile Ankara'da görüşmüştü.

"TOPLUM YENİLENME İSTİYORDU"

Kılıçdaroğlu yeni MYK için "Toplumun beklentilerini dikkate aldım. Toplum yenilenme istiyordu biz de bunu yaptık." ifadelerini kullandı.

Teşkilatları kendisine bağlamasıyla ilgili de "Bu da bir beklentiydi. Tabii ki kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak." dedi.