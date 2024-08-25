Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşmesini anlattı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında ilk kez konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi hayati bir önem taşımaktadır. Parti içinde zaman zaman farklı düşünenler olabilir. Yeni arayışlar ve yeni çözüm önerileri elbette olacaktır ve olmalıdır. Ülkemiz ne yazık ki çok ağır sorunlar yaşıyor. Sorunları aşmanın yolu tartışmaktan geçiyor. Dolayısıyla biz kendi aramızda tartışırız, farklı öneriler gelir. Sonunda oturur buna bir karar veririz. Tek ve ortak motivasyonumuz Türkiye'dir." dedi.



2 isim, Kasım 2023'te Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybettiği Kurultayın ardından hafta içinde ilk kez bir araya gelmişti.

"SİYASETLE İLGİLENMEK ZORUNDAYIM"

T24'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Tekrar CHP Genel Başkanı olmak istiyor" yorumlarına da, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir sözüyle yanıt verdi.



Kılıçdaroğlu, "Ben partide genel başkanlık yapan bir kişi olarak elbette ki siyasetle yakından ilgilenmek zorundayım. Siyaseti göz ardı etmek, Türkiye'nin sorunlarına bakmamak, sorunlar konusunda üretilen çözümleri irdelememe gibi bir lüksüm yok. Rahmetli Demirel'in dediği gibi, 'Siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı' yoktur." açıklamasında bulundu.

CHP'nin Eylül ayında yapacağı tüzük kurultayını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Akılcı bir politikayla partinin önündeki tüzükten kaynaklı engellerin kaldırılması lazım." dedi.



Kılıçdaroğlu, Tüzük kurultayı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşeceğini de söyledi.

