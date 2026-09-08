Kılıçdaroğlu: İmamoğlu siyasi tutuklu değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ndan Ekrem İmamoğlu ve CHP kurultayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Euronews'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını dile getirdi.

"Siyasi görüşünden dolayı da içeri alınmış biri değil." diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Kalkıpta bir kişiyi cumhurbaşkanı ilan edip ondan sonra bu oldu diye ona siyasi dava diyemezsin." dedi.

CHP lideri, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla, hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

CHP KURULTAYINDA ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu, "CHP kurultayında yeniden genel başkan adayı olacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

Delegenin istemesi şartıyla adaylığa kapıyı açık bırakan CHP lideri, "Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem genel başkan adayıyım demedim. Delege derse ki 'Şu kişi gelsin genel başkan olsun' nasıl reddeceksiniz." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminde işbirliğine de açık kapı bıraktı.

Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Yüzde 51'i nasıl alacaksınız? İşbirliği yaparak. İşbirliği yapmadan nasıl alacaksınız?" ifadelerini kullandı.