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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçim çalışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, aday olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin başından beri aklında olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu'na çok güvendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Binali Bey aday olmaktan vazgeçerse şaşırmayın. Herhalde karşısına çıkıp yenilmek istemez" dedi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun lansmanı için aralık ayı içerisinde lansman yapmayı planladıklarını belirtti.

MANSUR YAVAŞ'IN ÜYELİĞİ

2014'teki seçimlerden sonra CHP üyeliğinden ayrılan Mansur Yavaş'ın yeniden üye olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş üyeliği konusunda bir sorun yoktu, zaten yok. Ayrılması yeniden üye olmaması anlamına gelmez. Üye oldu. Biz Mansur Bey'le seçim öncesi yaptığımız bir görüşme değil. Mansur Bey'le ben çok önceden de görüşüyordum. ilişkileri attık, sıfırdan başladık gibi bir şey yok" diye konuştu.

"EN ÇOK ZORLANDIĞIM İKİ İL"

İYİ Parti ile devam eden ittifak görüşmelerine de değinen CHP lideri, görüşmeler sırasında en çok zorlandığı iki ilin Balıkesir ve Denizli olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile ortak miting planlarının da şimdilik olmadığını söyledi. CHP liderinin açıklamasına göre; İYİ Parti ile ilçe bazında görüşmeler devam ediyor.

HDP İLE YOK SAADET'LE VAR

Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi ve HDP ile ittifak konusu da soruldu. HDP ile herhangi bir kurumsal işbirliği olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Saadet Partisi ile var. Aday bağlamında da görüşme var. Bence en doğru tanımı kullanan sayın Karamollaoğlu; Dirsek teması..." dedi.

"ÇOK FAZLA MİTİNG YAPMAYACAĞIM"

Seçim kampanyalarına ilişkin bilgi de veren CHP lideri çok fazla miting yapmayacağını bunun yerine toplumun duyarlı kesimleriyle bir araya geleceği toplantılar düzenleyeceklerini belirtti.

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim propagandasını büyük ölçüde partisi ve kendisi üzerine kuracağını dile getirdi ve "Erdoğan ekonomiden söz ederse ona yanıt veririz. Olayı ekonomi dışına taşır, siyaseti kişisel bir mücadele alanına taşırsa onu doğru bulmuyoruz. Vatandaşın bunca derdi varken doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.