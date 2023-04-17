Kılıçdaroğlu: İnce'ye kırgınlığım söz konusu olamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olduğu için Muharrem İnce'ye kırgın olmadığını söyleyerek "Ayrı bir yol çizdi saygı gösteriyorum ama Türkiye'yi bu zor koşullardan çıkaracaksak birleşmemiz gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu: İnce'ye kırgınlığım söz konusu olamaz
Muharrem İnce'ye teklif yapıldı mı? Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Muharrem İnce'ye teklif yapıldı mı? Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Haberi Görüntüle

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı , "Memleket Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı 'ye kızgın mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

"Ayrı yol çizdiği için saygı gösteriyorum, kırgınlığım söz konusu olamaz." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, kırgınlık gibi bir durumun doğru da olmadığını ifade etti.

CHP lideri, cumhurbaşkanı adaylığıyla kendisine rakip olan İnce'ye bir de çağrı yaparak "'yi zor koşullardan çıkaracaksak birleşmemiz gerekiyor." dedi.

"SADULLAH ERGİN" AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte gençlerle de buluştu. Kılıçdaroğlu, burada DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinde yer almasına ilişkin tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

6 parti bir arada olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Başka bir partinin iç işlerine karışamayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Biz geçmişi sorgulayacağız ama güzel bi gelecek inşa etmek istiyoruz. İnsanlar geçmişte hata yapmış olabilirler." dedi.

Sadullah Ergin kimdir? CHP milletvekili aday listesinde yer alan Sadullah Ergin kaç yaşında ve nereli?

Sadullah Ergin kimdir? CHP milletvekili aday listesinde yer alan Sadullah Ergin kaç yaşında ve nereli?

Haberi Görüntüle

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden aday gösterilmesine tepkiler gelmişti. Ergin, Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde Adalet Bakanı olarak görev yapıyordu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...