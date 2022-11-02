Kılıçdaroğlu İngiltere temaslarına başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket yöneticileriyle bir araya geldi.



Partiden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, başkentte Entrepreneur First ve The Creator Fund şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.



Kılıçdaroğlu'nun 2-4 Kasım'da İngiltere ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, CHP liderinin, yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yatırımlarıyla dikkati çeken kurum ve kuruluşlar ile yeşil, doğa dostu dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ve önde gelen bağımsız yatırımcı fon temsilcileriyle bir araya geleceği bildirilmişti.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, görüşmelerinde, Türkiye'ye yönelik olası nitelikli yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla değerlendireceği ve partisinin bakış açısını paylaşacağı kaydedilmişti.



Kılıçdaroğlu'nun 5 Kasım'da yurda dönmesi bekleniyor.

