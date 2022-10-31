Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Kasım Çarşamba günü İngiltere'ye gidecek. Bilim-teknoloji çevreleri ve Türk girişimcilerle bir araya gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir temasta bulunmasının beklenmediği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor

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CHP Genel Başkanı , 2-4 Kasım tarihleri arasında 'yi ziyaret edecek.

Gerçekleşecek ziyarette Kılıçdaroğlu, bilim ve teknoloji çevreleriyle ve Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk girişimcilerle bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinde siyasi bir temasta bulunmasının beklenmediği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da eşlik edecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kasım ayı içerisinde Almanya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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