Kılıçdaroğlu: İstanbul'a ihanet edilmesine izin vermeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Başkanımız İstanbul'u korumak istiyor, Kanal İstanbul'un yapılmasını istemiyor. Ben de 'Sayın Başkan hiç meraklanma projeyi kimse alamayacak' dedim. 'Alan olursa ağır bedeller ödeyecektir' dedim. Büyükelçilere de yazı yazdım. Sizin ülkelerinizden biri projeye girerse o da ağır bedeller ödeyecektir dedim.

Diyorlar ki bizi niye yabancılara şikayet ediyorsun... Anlamıyorlar. Ülkenin çıkarlarını korumak ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu. Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. Kimse merak etmesin İstanbul'a ihanet edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Buradan yine söylüyorum, ihaleye kim girerse ağır bedeller ödeyecektir.

"İCRA DOSYALARI 23 MİLYONU AŞTI"

İktidarın en önemli sorunu ne? Bu soru önemli bir sorun. Halkın bu iktidara güvenmemesi. Erdoğan'a bakarsan 83 milyon kendisini kucaklıyor. Halk güvense herkes Türk Lirası mevduat açar. Vatandaşın sorunlarını dinlemeleri lazım. Ama vatandaşın acılarını dinlemeye tahammül edemezler. İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyonu aştı.



KARA KIŞ FONU ÇAĞRISI

Zam fırtınası gelecek demiştim. Asıl kışı göreceğiz demiştim. Kara kış fonu oluşturun demiştim. Arka arkaya zamlar yağmaya başladı. Gübre fiyatlarına son 6 ayda 31 kez arka arkaya zam yapılıyor. Kömüre yüzde 72, oduna yüzde 32 zam geldi.

ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

10 milyon civarında asgari ücretli var. Çalışanların yarıdan fazlası asgari ücretli. Bunlar açlık sınırının altında maaş alıyor. Asgari ücret eskiden 385 dolardı. Şimdi 291 dolara düştü. 94 dolar asgari ücretlinin kaybı var. Derhal asgari ücret tespit komisyonunu toplayın rakamı yükseltsin dedik. Bu yapılmadı.

Onların bakış açısı vatandaş ekmek bulamadıysa pasta yiyebilir. Saray porsiyonları küçültün diyor. Kendi porsiyonları büyük. Yandaş gazeteler alışverişe tok karınla çıkın diyor. Küçük market arabaları kullanın diyorlar. Bu millet tasarrufu siyasi yapacak, ampulü söndürecek."