Kılıçdaroğlu: İstanbul'da hemen seçime gidelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mayıs ayında yapılacak bir erken seçime "Hayır" diyeceklerini açıklarken, İstanbul ve Yalova'da belediye seçimlerinin erkene alınması çağrısını yaptı.

Dijital yayın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı, İstanbul ve Yalova'da belediye seçimlerinin erkene alınmasını istedi. Hükümetin, yargıyı sopa olarak kullandığını iddia eden CHP Genel Başkanı, İmamoğlu'nun yanlış birşey yapmadığını, böyle bir iddia varsa millet iradesine gidilmesi gerektiğini belirtirken şu çağrıyı yaptı:

“Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz. Sen yargıyı sopa olarak kullanıp bunları yapıyorsun ama milllet bunların doğru olmadığını biliyor ve görüyor. Demokrasiye inanıyorsan, Ekrem İmamoğlu’nu gereksiz yere suçlamak istiyorsan o zaman en güçlü irade milletin iradesidir. Gidelim milletin iradesine hemen seçimleri yapılım. Yüreğin yetiyorsa gel. Aynı şeyi Yalova için de yapalım.”

Kılıçdaroğlu, djital yayın kuruluşlarının temsilcilerine konuştu.

Kılıçdaroğlu, tekliflerinin kabul edilmesi halinde İstanbul için adaylarının Ekrem İmamoğlu, Yalova için de Vefa Özmen olacağını söyledi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:



“Hangi kanalı açsanız cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Kim olursa olsun. Bizim niyetimiz sistemi değiştirmek. Çünkü varolan sistem Türkiye’yi getirdi felaketin eşiğine soktu. Hepimiz tanığıyız. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Demokrasi olsun istiyoruz dolayısıyla cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda önce kendi aramızda demokratik standartları oluşturmak, altına imza atmak, bunu kamuoyu ile paylaşmam, ülkeyi hangi şekilde yöneteceğiz onun kararını vermek, ekonomiden yargıya kadar yapılacaklar hakkında görüş birliği sağlamak… Ondan sonra de bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek."



"6'LI MASA DAĞILMAZ"



Altılı masa dağılır endişeniz var mı ve kendinizi kazanılacak aday olarak görüyor musunuz?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Altılı masa niye dağılsın? Dağılması için Erdoğan her şeyi yapıyor. Havuz medyası da dahil. Yok dağıldı, dağılacak, HDP masanın altında, üstünde…Bunların hiç birine inanmayın. Hepimiz gayet güzel sağduyu ile yönetiyoruz. Hepimiz demokrasi istiyoruz, dağılma şansı yok. Altılı liderin göstereceği aday kazanacak. Kimi gösterirse. Sağ duyu ile hareket edeceğiz ve aday kazanacak” yanıtını verdi.



"BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ SORUNLU"



Başörtüsü ile ilgili anayasa oylamasındaki tutumunun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Anayasa değişikliğini elbette görüşeceğiz. Verilen teklifin sorunlu olduğunu biliyoruz. Geldikleri zaman düşüncelerimizi paylaşacağız” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Sistemi niye tartışmıyoruz. Altı lider önce demokrasi diyor. Kimi aday belirlerse onun arkasında olacağız. Aday Ali mi veli mi tartışmasından bunu çıkarmalıyız. Zamanlama konusunda Erdoğan ve yakın çevresi işi kişi ekseninde götürmek istiyor. Bunun bilinçli bir yönlendirme olduğuna inanıyorum. Yani kendimize bir kral arıyoruz. Kurallardan vazgeçtik, yeni bir kral arıyoruz. Biz kural istiyoruz, kral değil. Kral kim olursa olsun. Ama kurallarına göre çalışan bir devlet yapısı istiyoruz burada. Demokrasi olmasını istiyoruz.. "



"ANKETLERLE YÖNLENDİRME VAR"



Cumhurbaşkanlığı adayları konusunda anketler üzerinden yönlendirme yapıldığını savunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ve onun yakın çevresi olayı kişi ekseninde götürmek için anketler bu çerçevede yapıyor. Tartışmalar, konuşmalar, televizyon programları, “Aleni olsun, benim olsun” üzerinden yapılıyor. Bunun bilinçli bir yönlendirme olduğuna inanıyorum." dedi.