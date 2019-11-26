Kılıçdaroğlu: İsterseniz Çin Seddi'ni getirin yıkıp geçeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Kimin bir derdi varsa o derdi çözmek benim boynumun borcudur. Ben ve arkadaşlarım Türkiye'de sorun yaşayan herkesin sorununa talibiz. Çözmek istiyoruz. Sorunu olan bir ülke geleceğe güvenle bakamaz. Hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımın oyuna talibim. Beni sakın ola ki iktidar partisinin ve ona destek verenlerin taraftarı gibi bir siyasetçi gibi görmeyin. Ben onların izlediği politikanın memlekete sorun açtığını düşünüyorum. Onlar gibi düşünmüyorum. 82 milyonun oyuna talibim.

''BİZLERE KUMPAS KURUYORLAR''

Malum bizlere kumpas kuruyorlar. İsterseniz Çin Seddi'ni getirin yıkıp geçeceğiz. Kumpas kuracaksın eleştireceksin sana söyledim laf edeceksen geleceksin karşıma. Senin bir sürü televizyon kanalın var. Bir ordu olarak gel tek başıma çıkacağım. Bir partiye kumpas kurmak doğru bir şey değildir. Senin görevin ne? Memleketin dünya kadar sorunu var. Önündeki en büyük engel olarak bizi görüyor. Sen kim oluyorsun da CHP'yi ağzına alıyorsun? CHP sıradan bir parti değil ki. Dünyanın en eski köklü partisinden birisidir CHP.

MECLİS'TEKİ ECEVİT TARTIŞMASI

Bir tartışma olmuş parlamentoda. İki grup başkanvekili tartışıyorlar. AK Parti'nin grup başkanvekili özürü kabul ediyor. Bitmiş olay. Hala başörtüsünden bir şeyler devşirebilir miyim diye. Devşiremezsin. İki grup başkanvekili tartışıyor. Hala başörtülü kadını siyaseten istismar ediyor. Kadın grup başkanvekilini başörtüsü mü aklı mı temsil ediyor? Hala bunu anlama yeteneğine sahip değil. Kadın kadındır.

''HALUK BİLGİNER HEPİMİZİN ONURU VE GURURU OLDU''

Haluk Bilginer hepimizin onuru ve gururu oldu. Sinemamızın en önemli aktörlerinden birisi Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Şahsiyet dizisinin çekimine kim katkı vermişse hepsine yürekten teşekkür ediyoruz.

EYT AÇIKLAMASI: SORUNUNUZU İSTİŞARE İLE ÇÖZECEĞİZ

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) aramızda. Sen 46 yaşında emekli oluyorsun. Seçimi kaybetsem de diyor zaten kaybedeceksin. Kaybetmekten söz etmesi de başlı başına bir olay. O da görüyor ki artık Abbas yolcu gidecek. Sizin sorununuzu istişare ile çözeceğiz. Sizin sorununuzu çözeceğim. Bu taahhütümü yazın bir yere bugünü de kaydedin. Kılıçdaroğlu şu tarihte bizim sorunumuzu çözeceğini vaadetti.

''KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMİYORUZ''

Elmanın kestiğinizde iki yarısı vardır. Bir tarafı kadın bir tarafı erkektir. Kadına yönelik şiddete hep beraber karşı çıkmamız lazım. Kadına yönelik şiddeti asla ve asla kabul etmiyoruz. Sıradan bir kişi değildir kadın. Topluma sınıf atlatan kişidir kadın. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2019'da 299 kadın şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Kadına yönelik şiddeti azaltmanın yönü erkeğin eğitiminden geçer. Kadının ne kadar değerli varlık olduğunu anlatmamız lazım.

KADINLARIN YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE



Biber gazıyla kadınlar dağıtılıyor. Yakışıyor mu bu? Kadınlara yönelik polislere bu talimatı kim verdiyse neden görevden almıyorsun? Ellerinde plastik mermiler mi vardı? Sadece şiddeti protesto eden pankartlar vardı. Kadın sevgiyi yaşatan temel aktördür. Şiddeti kimden gelirse gelsin kınamak insanlığın ortak talebidir.

''ÖĞRETMENLERE HER ZAMAN SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ''

Aramızda öğretmenler de var. Öğretmenlik çok farklı bir meslek olarak dünyanın bütün toplumlarında kabul edilir. Öğretmen kişileri eğitir onlara dünyayı tartışmayı öğretir. Öğretmen bir toplumun ufkunu açan tek aktördür. Öğretmenlere her zaman saygı duymak zorundayız. Bir toplumu geri bıraktırmak istiyorsanız yapacağınız tek şey eğitim sistemini bozmak. Okuma-yazma oranı 1920'lerde yüzde 10.5 civarındaydı. Osmanlı niye battı? Bir öğretmen bütün bilgisini çocuğa veriyorsa mükemmel öğretmendir. Öğretmen ay başını nasıl getireceğim diye düşünmemeli enerjisini çocuğa vermeli. Öğretmenlerin maaşı enflasyonla da büyük ölçüde eriyor.

''11 MADDE HALİNDE SİZE TAKDİM EDECEĞİM''

11 madde halinde size takdim edeceğim. Öğretmenleri 657 sayılı kanundan çıkaracağız. Öğretmenler için meslek kanunu çıkaracağız. Birincisi bu. İkincisi seçimler öncesinde de sırasında da öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğimizi savunmuştum. Öğretmenler kardeşlerim 3600 ek göstergeyi verecek olanlar da biziz. Üç her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer aylık ikramiye vereceğiz. Öğretmene verilen para en helal paradır. Dört sözleşmeli öğretmen ücretli kadrolu bunları bitiriyoruz. Öğretmen öğretmendir. Beş okullarda öğretmen açığı var. 3 alanda devlet açığı kabul etmez. 1 eğitim 2 güvenlik 3 sağlık. 3 alan efendim kadromuz boş kadroyu dolduramıyoruz diyemiyorsunuz çağdaş ülkelerde. Bunu yapacağız. Altı taşımalı eğitime son vereceğiz. Yedi öğretmenlere insan onuruna yakışır aylık vermek zorundayız. En düşük aylık yoksulluk sınırı olacak. Sekizinci kuralımız KHK ile atılan öğretmenler beraat edenleri işbaşı yapacağız. Dokuzuncu kuralımız vatandaşın ödediği verginin eğitime harcanması gereken parası devlet okullarına harcanır. Özel okullara verirseniz olmaz. MEB'e ayrılan paranın tamamı devlet okullarına harcanacak. Onuncusu ikili eğitim birleştirilmiş eğitim uygulamasına son vereceğiz. On birinci kuralımız okul aile birliklerine yasal statü kazandıracağız. Bu da bizim vaadimizdir. Bu kadar ayrıntılı vaat listesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde öğretmenlerin önüne CHP'den başka hiçbir siyasi parti koymamıştır. Sorunlardan korkmayacağız.

''AYAĞI KİRLENMESİN DİYE GALOŞ ÇİZME GİYİYOR''

Toplumun her kesiminin sorunu var. Bunların birisi çiftçiler. Kendi toprağına o kadar yabancılaşmış ki toprağa basarken galoş çizme giyiyor ayağı kirlenmesin diye.

''İŞSİZLİK CİDDİ BİR SORUN''



İşsizlik ciddi bir sorun. İzmir'de genç bir kadın geldi çocuk gibi ağladı açım dedi ne olursunuz iş dedi. Böyle bir tabloyu acaba saraydakiler biliyor mu? İşsiz bir insanın ruh yapısını acaba biliyorlar mı? İşsiz bir anne babanın evladın aynı evde nasıl bir dram yaşadığını acaba biliyorlar mı? İşsizliğin sorumlusu da işsizler oldu. Akıl alacak iş değil. Her işsiz kardeşime sesleniyorum onların anne babalarına sesleniyorum eğer bu sarayda oturanlara oy verirsen iki elim iki yakanda olacak. Ben senin çocuğunun hakkını hukukunu koruyorum sonra onlara oy vereceksin sonra bana iş. Orada işsizlik diye bir şey yok. Hepsinin cebi dolar dolu.

''YÜZDE 22,58 ZAMMI ASGARİ ÜCRET İÇİN DE UYGULAYACAKSIN''

Aralık geliyor asgari ücret belirlenecek. Ücret emeğin karşılığıdır. Yüzde 22,58 her şeye zam yapacaksın devlet olarak o zaman aynı oranı artı refah payını asgari ücret için de uygulayacaksın.

''CHP KAPI GİBİ DURUYOR BURADA''



İş istemeye gidiyorsunuz kolunuzu kırıyorlar. Niçin iş istiyor? Kardeşim kemoterapi tedavisi görüyor diyor. Böyle bir olay CHP'li belediyede olsaydı bütün havuz medyası günün 24 saatinde bunu verirlerdi. Şimdi vermiyorlar. Televizyon kanalları CHP'yi tartıştılar. Tartıştın da ne oldu? CHP kapı gibi duruyor burada. 1000 liranın altında aylık alanlar emekli dul yetimler SGK'nın internet sitesinden 2019 Eylül 1000 liranın altında alanlar 847 bin 643 lira. Bizim rakamımız değil bunlar.

''1 SANİYEDE 3 BİN 362 LİRA FAİZ ÖDENİYOR''



Bir paralel devlet kuruldu. Rakamlar vereceğim bu rakamları sadece AK Parti'ye oy veren sevgili vatandaşlarım için açıklayacağım. Erdoğan hükümeti ne kadar faiz ödedi? 2019'un 10 ayında ne kadar faiz ödendi. 1 saniyede 3 bin 362 lira. Dolar bazında 596 dolar. 1 dakikada 201 bin 735 lira faiz ödeniyor. Dolar bazında 35 bin 768 dolar faiz ödeniyor 60 saniyede. 1 saatte ödenen faiz 12 milyon 104 bin 100 lira. Dolar bazında 2 milyon 146 bin 124 dolar faiz ödeniyor. 1 günde 290 milyon 499 bin 365 lira. Dolar bazında 51 milyon 506 bin 979 dolar. Ayda 8 milyar 714 milyon 980 bin 800 lira. Dolar bazında 1 milyar 545 milyon 209 bin 370 dolar faiz ödeniyor. Borçlanma Genel Müdürlüğü niçin kuruldu? Memleketi bu hale kim getirdi? Türkiye'yi tefecilere mahkum etmekten de kurtaracağız.

TANK PALET FABRİKASI TARTIŞMASI

Tank Palet Fabrikası olayını unuttuğumu sanmayın. Kendi silah fabrikasını yabancı orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Cesaret edip dava bile açamıyor. Man Adası'nı da ben kazandım ne diyeceksin? Senin açtığın bütün davaları kazanacağım. Man Adası'nı kazanacağım da. Tank Palet'te götürdü BMC'ye verdi. Dini imanı para olanlar topluma hizmet edemezler. Kim bu Talip Öztürk. Talip Öztürk kimdir? Sen onu niçin önerdin? Bu işe monte ediliyor.''

