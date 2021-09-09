Kılıçdaroğlu: İttifakta sorun yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'ında çatlak yaşanıyor" iddialarını "İttifaka nifak sokma çabası" olarak yorumladı.

NTV Haber 09.09.2021 - 09:48

Kılıçdaroğlu: İttifakta sorun yok

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği "Tekil konuşuyor" eleştirisinin ardından, "Millet İttifakı'nda çatlak yaşanıyor" iddiası gündeme gelmişti. O tartışmayı değerlendiren Kılıçdaroğlu, "İttifakta sorun yok" dedi.

''İTTİFAKA NİFAK SOKMA ÇABASI"

Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, o tartışmayı, "İttifaka nifak sokma çabası" olarak yorumladı.

''HERKESİN DÜŞÜNCESİ VAR, TÜM PARTİLER ADINA KONUŞAMAM''

Millet İttifakı'nın ortak hedefinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Genel başkanlarla görüşüyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak dillendiriyoruz. Onun dışında her partinin kendi düşüncesi var. Tüm partiler adına konuşamam" dedi.

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