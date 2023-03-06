Kılıçdaroğlu kararı sonrası Akşener'den ilk mesaj

İYİ Parti lideri bu mesajla birlikte İmamoğlu ve Yavaş'la bugün yaptığı görüşmeye ait bir kareyi, Millet İttifakı liderlerinin aday ilanı öncesi birlikte poz verdiği fotoğrafı, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'la birlikte kürsüye çıktığı fotoğrafla ittifak liderlerinin imzaladığı 12 maddelik mutabakat metnini paylaştı.

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