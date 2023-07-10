Kılıçdaroğlu: Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de "değişim" tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi.



Ankara'da bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, asıl hedeflerinin kazanmak olduğunu dile getirdi ve "Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçimde değil son seçimde değil." dedi.



Çok az fark ile kaybettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla oturup konuşacaklarını ve ikna edeceklerini ifade etti.



"UMUTSUZLUĞA KAPILMAK BİZİM KİTABIMIZDA YOK"



CHP lideri, "Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz, daha güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için, daha karamsar bir tabloyu hayata geçirmek için değil." dedi.

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