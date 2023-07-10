Kılıçdaroğlu: Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirdi. "Çalıştık ama kazanamadık, vicdanen müsterihiz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil son seçim de değil." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil
Kılıçdaroğlu'ndan vergi ve zamlara tepki

Kılıçdaroğlu'ndan vergi ve zamlara tepki

Haberi Görüntüle

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından 'de "değişim" tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkanı , seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Ankara'da bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, asıl hedeflerinin kazanmak olduğunu dile getirdi ve "Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçimde değil son seçimde değil." dedi.

Çok az fark ile kaybettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla oturup konuşacaklarını ve ikna edeceklerini ifade etti.

"UMUTSUZLUĞA KAPILMAK BİZİM KİTABIMIZDA YOK"

CHP lideri, "Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz, daha güzel bir 'yi inşa etmek için, daha karamsar bir tabloyu hayata geçirmek için değil." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...