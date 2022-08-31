Kılıçdaroğlu: Kırsalda çalışanın sigortasını devlet ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Çiftçi kardeşim sana kırmızı mazot vereceğim, vergisiz, ÖTV'siz. Denizdeki yata vergisiz veriyorsan çiftçiye de vereceksin. Türkiye'de kimneyi ekecek planlamanız lazım.

Pandemi bize gerçeği hatırlattı. Tarım stratejik sektördür. Biz iktidar sahipleri Mustafa Kemal'in değerini anlamış değiliz. Çiftçi milletin efendisidir.

Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin tamamı sigortalı olacak. Sigorta primlerini devlet ödeyecek. Tarımın yapıldığı yerlerde imam kardeşlerimiz görevli sadece. Öğretmen yok, okullar kapandı.

Öğretmen de olacak. Hayvancılık yapılıyorsa veteriner olacak. Tarım yapılıyorsa ziraat teknisyenleri olacak. Bunları sosyal devlet yapacak. Kırsalda istihdam yaratacağız. İktidar olduktan bir hafta sonra çiftçinin çektiği kredilerin faizlerini tak diye sileceğiz.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinde fiyatları indirdik diyor. Sen gübre fiyatını düşür, çiftçi ucuza alsın. O bay Kemal bunları bilmiyor sanıyor. Bay Kemal senin nefes alışını bile izliyor.

Dünyada askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye. İktidara geldikten 1 hafta sonra askeri hastaneleri açacağız. GATA'yı da ordumuza teslim edeceğiz.

Geçen gün öğretmenler bir hak talebinde bulundu. Öğretmenler yerde sürüklendi. Öğretmen başımızın tacıdır. hangi görüşten olursa olsun bütün evlatlarımızı yetiştiren kişidir. Öğretmenlere değer vermek zorundayız. Öğretmene hakkını teslim edemezsiniz. İyi bir eğitim ile Türkiye bölgesinin yıldızı olabilir.



