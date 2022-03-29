Kılıçdaroğlu: Kur korumalı mevduata son verin

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Maceracı kur politikalarından vazgeçilmeli" diyen Kılıçdaroğlu, "Kur korumalı mevduata derhal son verin" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Bizim bireysel beklentilerimiz yok. Bizim beklentimiz vatandaşımızın refahı. Devletin hazinesine el uzatanlardan oturup hep birlikte hesap soracağız. Hiçbirimizi adaletsizliği savunmadık. Savunanların da yanında olmadık. Bizler altı lider Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmeyeceğiz. Bizim hizmet edeceğimiz TBMM aracılığıyla 84 milyona hizmet etmektir.

"SANDIK GELECEK, SORUN BİTECEK"

Altı liderin ortaya koyduğu gerçek ve hedef bu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir grup arkadaşımız ulaştı. Ek ders karşılığı çalışanlar adı altında bir grup isim Bakanlıkta görev yapıyormuş. Bunların içinde öğretmen, hemşire, sosyolog gibi meslek grupları var.

Bunların iş güvenlikleri yok. Devlette çalışıyorsunuz, kadrolu çalışanla aynı görevi yapıyorsunuz. Ancak sizin onlar gibi güvenceniz yok. Tam zamanlı çalışıyorlar diğer memurlar gibi. Ancak yıllık izinleri, süt izni, evlilik izni gibi izinleri yok. Aldıkları aylık da son derece düşük. Dramatik olan bunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için de olması. Bakanlığın bunları koruması gerek. Bu kardeşlerime de sesleniyorum. Hiç merak etmeyin. Sandık gelecek, sorun bitecek.

"SORUNLARIN ALTINDA EZİLİYORLAR"

Devleti yönetemiyorlar. Yönetme güçleri yok. Yönetme kapasiteleri yok. Ekonomiyi yönetemiyorlar. Kurumları yönetemiyorlar. Sorunların altında eziliyorlar. Her soruna çözüm üretelim derken bir başka büyük sorun patlamış oluyor.

Hep CHP eleştiriyor ama öneride bulunmuyor diye eleştiriyorlar. Bu sefer 5 tavsiyem olacak.

Birinci tavsiyem şu maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Devlet macerayla yönetilmez. Devlet akılla yönetilir. Siz devletin Merkez Bankasına arkeolog atarsanız o devlette liyakat yok demektir. İşi ehline temsil etmek için kültürümüzde de yer alan bir kural var. Maceralarla yönettiler. 128 milyar doların nereye gittiğini bilen var mı? Yok.

Eylül ayında dolar 8 liraydı şimdi 15 liraya dayandı. Maceracı politika sizi buraya getirir. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Merkezi yönetim borcu şu an için yüzde 68'i dolar, yüzde 18'i enflasyona endeskli. Bunlar Türkiye'yi felakete götürür.

"KUR KORUMALI MEVDUATA SON VERİN"

İkinci tavsiyem kur korumalı mevduata derhal son verin. Türkiye'yi felakete sürüklüyorsunuz. Akılla mantıkla bağdışan bir uygulama değil. Fakirden alıp zengine veriyorsunuz. Dövizi sabit tutamıyorsunuz. Dövizi sabit tutmak için Merkez Bankası faizi düşürsün ama biz başka yerde yükseltelim böylece milleti kandırırız diyorsunuz. Üç ay için ödenen faiz yüzde 17,75. Bu devletin kesesinden çıkan. Bankalar hariç. Bu üç ay için. Yıllık yüzde 92.

Faiz veriyorsunuz yüzde 92, sıfır vergi. Beyefendi çıkmış çocuk bezinden vergiyi indiriyorum diyor. Oysa asıl bunlardan indireceksin. Yüzde 92 faiz alan, hiç vergi ödemeyecek. Yetimin hakkını korumak istiyorsan yüzde 92 faiz verdiğin adamın gelirini vergileyeceksin.

Erdoğan'ın cesur olmasını istiyorum. Cesur ol, ben soyguna izin vermem de. Sen tavrını değiştirirsen en büyük desteği CHP'den alacaksın.

Katar aşkından vazgeçin. Tank palet istedi, verdin. Üretseler onların teknoloji bilgileri yeterli diyelim ama adamların tank üretmeleri bile mümkün değil. Ama verdiniz. Orduya yapılmış en büyük ihanettir. Arsalar verdiler, araziler verdiler.