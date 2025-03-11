Kılıçdaroğlu, kuzeninin cenaze törenine katıldı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcasının oğlu Hüseyin Karabulut (87) için Tunceli Cemevi'nde tören düzenlendi.



Törene katılan Kılıçdaroğlu, cemevi girişinde vatandaşları karşılayarak taziyeleri kabul etti.



Dua edilip helallik alınmasının ardından Karabulut'un cenazesi Atlantı köyünde toprağa verildi.



Cenaze törenine, bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.