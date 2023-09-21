Kılıçdaroğlu: Maharet, beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir



İstanbul’da A.E.S. isimli 17 yaşındaki lise öğrencisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketleri sonrası tutuklandı.



O tutuklamayla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP lideri, lise öğrencisinin göz boyamak için tutuklandığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, “Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir.” ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu ayrıca, Atatürk ve Türkiye’ye yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan Kuveytli yazarı da hatırlattı.



Kılıçdaroğlu, “Bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olup olmadığı ilgili makamlarca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.” mesajını paylaştı.