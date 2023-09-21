Kılıçdaroğlu: Maharet, beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan 17 yaşındaki A.E.S.’nin tutuklanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir.” dedi.

Kılıçdaroğlu: Maharet, beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir


İstanbul’da A.E.S. isimli 17 yaşındaki lise öğrencisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketleri sonrası tutuklandı.

O tutuklamayla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı ’ndan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP lideri, lise öğrencisinin göz boyamak için tutuklandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, Atatürk ve ’ye yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan Kuveytli yazarı da hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, “Bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olup olmadığı  ilgili makamlarca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.” mesajını paylaştı.

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