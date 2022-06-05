Kılıçdaroğlu: 'Masa dağıldı' diyebilirler, inanmayın

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da Zafer Parkı'nda Çankaya Belediyesi'nin hizmetlerinin tanıtıldığı programa katıldı.



Buradaki konuşmasında 6'lı masaya yönelik iddialar hakkında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



"Biz güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. 6 lider bir araya geldik. Bizim önceliğimiz Türkiye, bizim önceliğimiz demokrasi, bizim önceliğimiz kadın-erkek eşitliği, bizim önceliğimiz parlamentonun gerçekten de halkı temsil etmesi. Bizim önceliklerimiz önemli ve bizler cumhuriyetin 2'nci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.



Zaman zaman, 'Masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu' diyebilirler. Bunların hiçbirisine inanmayın. 6 lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve 6 lider kararlılıkla Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak. Türkiye'yi huzuru, bereketi getirecek. Kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz."



"SEÇİMİN KADERİNİ KADIN VE GENÇLER BELİRLEYECEK"

Konuşmasında kadınlara ve gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimin kaderini kim belirleyecek? Kadınlar ve gençler. 7,5 milyon gencimz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Onlar sandığın kaderini değiştirecek. Ne yaparsalar yapsınlar bu ülkeye adaleti mutlaka getireceğiz" dedi.