Kılıçdaroğlu: MEB, Merkez Bankası gibi bağımsız olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.



Eğitimdeki vaadlerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Eğitimde yapacağım en büyük devrim MEB'i Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürerek siyasetin asla girmeyeceği bir kurum haline getirmektir." dedi.



Eğitimi, eğitimin yıldız uzmanları ve onların oluşturduğu kurulların yöneteceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kadronun siyasi olmayacağını söyledi.

"EN İYİLERİ TOPLAYACAĞIZ"



Kılıçdaroğlu, "En iyileri toplayacağız. Hem Türkiye'de hem dünayada ses getirmiş Türk eğitimcilerle yapacağız bu işi. Öyle bi bakan gidip yeni bakan gelince sistemi hallaç pamuk gibi atamayacak." dedi.



Öğretmenlerin yetkinliği kadar refahı da iyileştirileyeceğini dile getiren CHP lider, "Hızla kalite artacak." diye konuştu.



"Uluslararası standartlarda eğitim ve ululslarası geçerlilikte diploma veren yepyeni model çalıştık." diyen Kılıçdaroğlu, gençlerin mesleki diploamlarının tüm dünyada geçerli olacağını duyurdu.