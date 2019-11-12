Kılıçdaroğlu: Mektubu neden geldiğinde iade etmedin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Para, çıkar, saray beklentimiz yoktur tek beklentimiz var bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın. Demokrasiye ihtiyaç var demokrasiyi mutlaka getireceğiz. Cumhuriyeti kuranlar bize miras bıraktılar bizler bu cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Bu memlekete huzuru da barışı da kardeşliği de getireceğiz. Sözümüz sözdür. Hiçbir konfederasyon bir başka siyasal partinin arka bahçesi olmamalı eğer birilerinin arka bahçesi olacaksa işçilerin arka bahçesi olmalı.

''81 YIL ÖNCE HANGİ DUYGULARLA ANDIYSAK YİNE AYNI DUYGULARLA ANDIK''

10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal'i andık. 81 yıl önce hangi heyecan ve duygularla andıysak yine aynı heyecan ve duygularla andık. Mustafa Kemal demek üretim demektir alın teri demektir her alanda üretmek ve çalışmak demektir.

''TANK PALET FABRİKASI'NIN İHALESİNİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPTIN?''

Bu kürsüden defalarca Tank Palet Fabrikası ile ilgili sorular sordum. Değeri 20 milyar dolar. Avrupa'nın en büyük tank üretim merkezlerinden birisi. Bunu 25 yıllığına BMC grubuna ve Katar ordusuna verdi. İhaleyi ne zaman ve nerede yaptın bilmeye hakkım var. Bunu sormak zorundayım. 20 milyar dolarlık fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun? Yüzde 12,5 kar garantisi veriyorsun. Yatırım yapılmamış yüzde 20 avans ödüyorsun. Üstüne para veriyorsun. Bütün askeri sırları buna veriyorsun.

''BUNUN ADI PEŞKEŞTİR''

Türk Telekom da aynı durumdaydı. Özelleştirme İdaresi aldı ihaleye çıkıyorum dedi. 21 yıllığına 6,5 milyar dolara kiraladılar. Yüzde 21'ini kiraladılar. Erdoğan'a soruyorum AK Parti'lilerin de tamamına soruyorum sen 25 yıllığına kiraladığın Tank Palet Fabrikası için kaç lira aldın? Hiçbir şey almadı. 5 kuruş dahi almadı. 20 milyar dolarlık fabrikayı kiraladın kaç lira para aldın? Satış nedir işletme devri nedir?

''TÜRKİYE TARİHİNDE BÖYLE BİR REZALET GÖRÜLMEMİŞTİR''

Türk Telekom'da da işletme devri oldu. 6,5 milyar dolar alındı. Kim ver dedi sana? Satış da değil kiralama da değil. Ne satış ne kiralama bunun adı peşkeştir sıfır bedelle bir fabrikayı birisine vermektir. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum bunu partili yanı yoktur. Devletin memurları da onların emrinde çalışakacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde böyle bir rezalet görülmemiştir böyle bir soygun ahlaksızlık da görülmemiştir.



''İŞSİZLİKTE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ''

İşsizlikte dünya üçüncüsüyüz. Paket üstüne paket yapıyorlar. Erdoğan'a tavsiyem olacak paket hazırlayacağına paket yapacaksın damadı paketleyeceksin kapının önüne koyacaksın. Saraydakilerin hiçbir derdi yok. Cepler tıka basa para dolu hem de Amerikan Doları.

''FARK YÜZDE BİN 968''

2003 toplam işsiz 587 bin 479 kişi, 2018'de 3 milyon 509 bin 603 kişi artış oranı yüzde 497. Genç işsiz 2003'te 169 bin 272 kişi, 2018 1 milyon 555 bin kişi artış oranı yüzde 524. Diplomalı işsizler 2003'te 36 bin 444 kişi 2018'de 753 bin 767 kişi fark yüzde bin 968.

''GERÇEK İŞSİZ SAYISI 8 MİLYON 112 BİN KİŞİ''



İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bunlar TÜİK'e başvuranlar. Bir de 137 bin kişi ülkeyi terk etti. Gerçek işsiz sayısı 8 milyon 112 bin kişi. Hapishaneler tıka basa dolu parası olan dışarıda gariban olan içeride. Kendini yakan var gördük asan var şimdi sıra toplu intiharlara geldi. Toplumda huzur kalmadı endişe var toplumda. Açlığın olduğu yerde huzur olur mu? Devletin mallarının ve bütçelerinin talan edildiği ülkede huzur olur mu?

''GEÇİNEMİYORUM DİYEN MİLYONLAR VAR''

İşsizlik tam bir sosyal yaraya dönüşmüş vaziyette. Herkes bundan şikayetçi. Geçinemiyorum diyen milyonlar var. Sarayda oturanlar ayda 673 lira ile beslensinler ne olacak? Çay mı alıyorlar kira mı ödüyorlar? Sarayda özel bir sosyete var. Aile boyu çalışıyorlar. Anne orada baba orada kayınpeder orada. Kişi başına gelir 10 bin dolardı. 17 yıldır bu memlekette hala 673 lira kişi başına gelir alan 8,5 milyon kişi varsa bunun sorumlusu kim? Birileri yiyecek içecek birileri açlığa mahkum kalacak. 17 yıldır işsizlik yoksulluk fakirlik arttı. Enflasyon fiyatlar malum Türk Lirası eriyor. Ne oldu 17 yılda? Hani Türkiye uçakcaktı? Ne oldu yapan kim sorumlusu kim? Önümüze seçimler gelecek oylarınızı bu sefer düşünerek verin CHP'ye verin iktidar yapın göreceksiniz fakirliği yok edeceğiz tüm Türkiye'de huzuru bereketi sağlayacağız. Dışarıda da huzur olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir namı var. Ülkemin huzuru geleceği vardır. Suriye batağına girme dedik girdi. Egemen güçler taşeronluğunu yaptılar. Egemen güçler ateşi elle tutmazlar Suriye olayında taşeron olarak sarayı kullandılar. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. Kim sana gir dedi? Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda olan sadece saray sosyetesi vardır. Egemen güçlerin oltasına takılırsanız sizi kullanmaya başlarlar.

''TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAYAN MEKTUP''

Papazı bırakacaksın dedi Trump yoksa seni mahvederim dedi Erdoğan bu can bu tende kaldıkça papazı alamazsın dedi sonra teslim etti. O can da ten de duruyor söz namus şeref haysiyet adalet nerede? Nerede bunlar? Mektup yazdı Trump taşeron demek aynı zamanda şamar oğlanına dönmek demektir. Türk milletini aşağılayan mektup. Sana aptal diyor akıllı ol diyor. Sen bunu nasıl hazmediyorsun? Bunu da sordum kızdılar. Bu milletin şanını şerefini kim koruyacak. Biz de mi yutacağız. Biz CHP'yi bunu yiyip yutmayız cevap ver diyoruz cevap dahi veremiyor yuları kaptırdığı için. Mal varlığını ben de biliyorum dünya da biliyor. Korkma otur adam gibi ona cevap ver. Giderken mektunu beraber götürecek çöp sepetindeydi demek ki değilmiş. Oturduğun makamın önemini biliyor musun sen? Mektunu cebine koyacak Trump'a verecekmiş. Ama nasıl? Önce devletlerin egemen eşitliği diye kural vardır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ''MEKTUBU TRUMP'A TAKDİM EDECEĞİM'' İFADESİNE TEPKİ

Bu mektup sana nasıl geldi? Büyükelçi geldi verdi. Çağıracaksın bizim büyükelçiyi bu mektubu kabul etmiyoruz sahibine iade et diyeceksin dedim. Hayır diyor ki Macaristan dönüşünde 'Elimizde malum mektup var mektubu Sayın Trump'a takdim edeceğim.' Kendisine aptal diyen adama takdim edecek. Takdim kavramı nedir? Takdim etmek arz etmek demektir üst makama. Osmanlıcaya baktım küçük bir kimseyi yaş mevki itibari ile büyük bir kimse ile tanıştırmak. Benzer açıklama takdimle ilgili bir büyüğün önüne geçip bir şey vermek. Sizin şanla ve şerefle hiçbir ilginiz yoktur. Eğer sen bu mektubu Trump'a takdim edeceğim diye gideceksen senin bu memlekette yerin de yoktur. Ne demek takdim edeceğim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Trump'ın altındadır diyor. Beni üzen Türkiye'yi temsil eden bir cumhurbaşkanının bu memletin şanına ve şerefine bu kadar ağır bir gölgeyi düşürmesidir.''

