Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor

Sevgili halkım, siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın.Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize 'Kardeş olun.' dedi.

"KARDEŞLİĞİMİZE ZARAR VERDİRMEYİZ''



Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık. Beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. Üç, beş oy için, kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı.''