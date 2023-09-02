Kılıçdaroğlu: Muhalefeti paramparça görmüyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim işbirliğine kapıyı açık bıraktı.



Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Önce parti olarak kendi stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Daha sonra belki diğer partilere döneriz." dedi.



''İLİŞKİLERİ KOPARMIŞ DEĞİLİZ BİR ARAYA GELEBİLİRİZ''



Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:



"Ben muhalefeti çok paramparça görmüyorum. İlişkileri de koparmış değiliz. Medya kanlı bıçaklıyız, birbirimizi boğazlayacağız gibi veriyor. Biz pekala üç gün sonra da beş gün sonra da bir ay sonra da bir araya gelebiliriz. Ortak mutabakat metninin altında hepimizin imzası var ve hiçbirimiz 'İmzamı geri çektim.' demiyoruz.''



''İMAMOĞLU VE YAVAŞ DEVAM ETMELİ''



Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeniden aday olma açıklamalarını da değerlendirdi.



Kılıçdaroğlu ''Son kararı Parti Meclisi verecek ama Genel Başkan olarak görüşüm, başarılı belediye başkanlarının görevlerini sürdürmeleri yönünde. Özellikle Ankara, İstanbul, Mersin, Adana gibi Antalya gibi yeni aldığımız belediye başkanlarının ikinci dönemlerinde daha başarılı olacaklarını biliyorum.'' diye konuştu.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun CHP, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'nin adayı olacağı iddiası için de "Ankara'da da İstanbul'da da dominant olan parti CHP’dir." ifadesini kullandı.



KILIÇDAROĞLU DEVAM EDECEK?



Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda çok önemli tüzük değişiklikleriyle değişimin önünü açacaklarını söyledi. CHP lideri, ''Değişimle genel başkan değişimini mi kast ediyorsunuz?'' sorusunu ise şöyle yanıtladı:



"Bir değişim yapacağız o kesin. Bütün demokratik standartları getireceğim. Ondan sonra parti özgürce kendi genel başkanını seçecek. Yeri geldiğinde başkanı görevden alacak bir kurultay olacak."



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