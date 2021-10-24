Kılıçdaroğlu: Muhtarların sorunlarını çözmeye talibim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fuar İzmir’de muhtarlarla buluştu.



“Türkiye Muhtarlar Buluşması”na, Türkiye’nin 78 ilinden 366 ve İzmir’in tüm ilçelerinden bin 150 olmak üzere toplam bin 516 muhtar katıldı.



Muhtarların sorunlarını anlatıp çözüm önerilerini sunan Kılıçdaroğlu, “Ben sizin oyunuza talip değilim, ben sizin sorunlarınızı çözmeye talibim. Bunu da unutmamanızı isterim” diye konuştu.



"BÜTÇENİZİN OLMASI LAZIM"



Muhtarların sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu, “Akademisyenlerimiz tarafından muhtarlık kurumunun tarihçesi anlatıldı ama bu kurum ne kadar değerli, siyaset bu kuruma yeterli desteği ve önemi veriyor mu? Sizin bir bütçeniz yok. Çünkü siyaset kavramı size önem vermiyor. Bir bütçenizin olması lazım. Bütçe aynı zamanda denetim demektir” dedi.

"DERSİMİZE İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem kaynak vermiyorsunuz hem ‘sorunu çöz’ diyorsunuz. Biz dersimize iyi çalışıyoruz. Çünkü Türkiye’yi adaletle, birikimle yönetmeye talibiz. Köy tüzel kişilikleri, mahalleye dönüştürüldü ama hala köy. Malına, mülküne el koydular. Onları iade edeceğiz."

