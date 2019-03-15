CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova'da STK, meslek odaları temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla buluşmasında konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''TÜRKİYE ÜRETİMDEN KOPARILDIĞI İÇİN BEKA SORUNU VAR''



''Üretimden koparıldı Türkiye. Eğer bir beka sorunu aranıyorsa Türkiye üretimden koparıldığı için bir beka sorunu vardır bir gelecek sorunu vardır. 17 yıl yöneteceksiniz bir memleketi vergi alacaksınız özelleştirme yapacaksınız sonunda ortaya üretimden koparılan bir Türkiye ve 7,5 milyon işsiz insan. Nereye gitti bu paralar?



''TÜRKİYE'NİN BİR KALKINMA PLANI YOK''



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kalkınma planı yok. En son kalkınma planı süresi 2018'de bitti. 2019... Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Kalkınma planı yok.



''2018'DE YUNANİSTAN'DAN 115 MİLYON DOLARLIK PAMUL İTHAL ETTİK''



2018'de Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik, 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik, 13 milyon dolarlık da tütün ithal ettik. Batı'nın egemen güçleri 82 milyonluk Türkiye'yi kim doyuracak? Hollanda diyor ben doyuracağım Almanya diyor ben doyuracağım Kanada diyor ben doyuracağım. Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim milliyetçilik vatanseverliktir. Vatanımızı seviyoruz ve biz milliyetçiyiz isterim ki eğer bir gelir elde edilecekse önce benim ülkem bunu sağlasın büyüsün güçlü olsun. Üreterek güçlü olacak satarak değil.



''ÜLKÜCÜ VE MİLLİYETÇİ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM''



Fabrikaları sattılar domates saman biber getiriyorlar 200 bin ton patates getirecekler. Bu mudur milliyetçilik? Bu siyasi iradenin bekçiliğini yapmak mıdır milliyetçilik? Tank Palet Fabrikası'nı kime sattılar? Katar ordusuna kendisini ülkücü olarak tanımlayan kardeşlerime sesleniyorum dünyada bir ülke gösterin kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satan örnek ülke gösterin. 'Satmadık...' Telekom'u siz satmadınız mı? 25 yıl Katar ordusuna vereceksiniz. 'Özelleştirme yok.' Resmi Gazete'yi okumuyor musunuz? Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satan siyasi iradeye destek olmazsınız oy vermezsiniz.



''MUHTARLIK KURUMUNUN DA BİR BÜTÇESİNİN OLMASI LAZIM''



Sayın Başkan muhtarlık kurumu çok önemlidir seçimle gelmiştir, sosyal yardımları yaparken muhtarlık kurumuyla birlikte yapın. Muhtar bir ayrım yapmaz bakar kim fakirdir değildir gider sosyal yardımı oraya yapar. Muhtarlık kurumunun da bir bütçesinin olması lazım. Bu bütçe nereden gelecek? Hepiniz Yalova'da oturuyorsunuz, oturduğunuz evler dolayısıyla mülkiyeti size aitse siz, size ait değilse mülkiyet sahibi olan zaten bir emlak vergisi ödüyor. O emlak vergisinin yüzde 1'i, 2'si muhtarlık bütçesi olarak ayrılsa ne olur? O da orada yaşamıyor mu? Yaşıyor. O da o mahallede. Bütçesi olacak ama denetlenecek.''