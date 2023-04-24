Kılıçdaroğlu: Mülakatı kaldıracağız, KPSS'yi kazanan işe alınacak

''ÜLKEDE PARA VAR, YETER Kİ KAYNAK DOĞRU KULLANILSIN''



Ev kadınları sizin de derdinizi biliyorum, bir sosyal güvenliğiniz yok onu da biliyorum. Primsiz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Efendim 'Bunlar geldi, parayı nereden bulacak?' Para var, Türkiye zengin güçlü bir ülke, yeter ki kaynaklar doğru dürüst harcansın.''

MİTİNGDE EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ DA VARDI

Mitinge, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş da katıldı.