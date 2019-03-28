CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki CHP-İYİ Parti ortak mitinginde konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Bir beka sorunu var diyorlar. Beka sorunu var demek, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yok anlamına gelir. Sizin Türkiye'den haberiniz bile yok. Türkiye bölgesinin en güçlü devletlerinden birisidir. Niye diyorlar? Başka bir beka sorunu var ben onu biliyorum. Elden gidecek. Nasıl götüreceğiz, onlar gidecek. Türkiye'yi yeniden güçlü yeniden saygın bir ülke haline getireceğiz. Muhtar seçilecek. Muhtarın ne beka sorunu var? Belediye meclisi üyesi seçilecek. Ne beka sorunu olacak? İl genel meclisi üyesinin ne beka sorunu var? Sorun şu, Türkiye üretimden koparılmadığı sürece herkesin çalıştığı işinin olduğu sürece hiçbir beka sorunu yoktur. Bunu söyleyenler vatandaşları korkutarak oy almak istiyorlar. Gideceğiz sandığa oylarımızı kullanacağız. Bursa'yı görecekler, Türkiye'yi görecekler.

"MUTFAKTA YANGIN VAR, SÖZ EDEMİYORLAR"



Beka falan hepsi hikaye. Normali şudur, biz şunları yapacğız. İşsizlikten söz edemiyorlar. Üretimden söz edemiyorlar. Mutfaklarda yangın var söz edemiyorlar. Sanayici memnun değil, söz edemiyorlar. Ne diyorlar, iftira atıyorlar. Önümüzdeki süreç içinde sandığa giderken düşünün, elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın.

"AK PARTİ'YE OY VERENLER ŞU SORUYU SORMALILAR..."



17 yıl iktidar yaptınız. 17 yıl öncesine götüreyim sizi. Ankara Keçiören'de bir daireye oturdu, milletin Başbakanı'yım dedi. Oyunu her seferinde artırdı. Arkasından vatandaşlardan vergi topladı. 2 trilyon doların üzerinde topladı 17 yılda. Fabrikaları 70 milyar dolara sattı. Yetmedi arkasından devleti 500 milyar dolar borca soktu. AK Parti'ye oy veren kardeşlerim vicdanlarına şu soruyu sormalılar; bizi neden soğan kuyruğuna mahkum ettin? Bunlar varlık kuyruğudur dedi, vatandaşın aklıyla alay ediyor. O varlık kuyruğu olsa o kuyruğun en başında sen olurdun.

Ülkücü kardeşlerime söyleyeceklerim var. Milliyetçi olmak kolay bir olay değildir. Bayrağını, vatanını sevmektir. Milliyetçilik tank palet fabrikalarını yabancı bir orduya satmak değildir. Sakarya'daki tank palet fabrikası bugünkü değeri 20 milyar dolar. Bunu 25 yıllığına sattılar Katar ordusuna. Kaça sattılar? Birinci sorum, Türkiye'nin tank palet fabrikası 25 yıllığına kaça satıldı? Bu memleketin silah fabrikası o ülkenin onurudur. Erdoğan'a sordum, fabrikayı yenileyecektik 50 milyon dolar bulamadığımız için Katar ordusuna verdik. Suriyelilere 35 milyar dolar buldun, silah fabrikasına 50 milyon dolar mı bulamadın. Bu fabrikada çalışan işçiler dilekçe verdiler, bu fabrikadan ayrılmak istiyoruz. Benim çalıştığım fabrikada devletin sırlarının satılmasına ortak olmak istemiyorum dedi. Bu işçileri alnından öpüyorum. Bahçeli'nin suskun kalmasını da anlayamıyorum.

Bir ayıptan söz edeyim size. Ekonomik kriz çıktığında tanzim satış çadırları kurdular. Antalya'dan bir grup işadamı fakir fukaraya yardım yapın diye verdi. O ürünleri fakir fukaraya parayla sattılar. İzmir ne yaptı, 35 bin fakir aileye 10 kilo soğan 10 kilo patates teslim etti."