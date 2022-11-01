Kılıçdaroğlu: O oteli kim alırsa burnundan fitil fitil getireceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''BOYNUMUZU GİYOTİNE Mİ UZATALIM?''



''Vefa Salman Yalova Belediye Başkanımız. Belediyede yolsuzluk var diye bir ihbar gelir. Salman göreve başlar başlamaz savcılığa olayı araştırın diye dilekçe verdi. Kendisi ihbar ediyor, iddia soruşturulsun istiyor. Savcı belediye başkanımızı da soruşturuyor. Talimatın nereden geldiğini biliyorum. Dava açılıyor, açılabilir. Karar alınıyor, bilirkişiye gönderiliyor. Bilirkişi 'Vefa Salman’ın bir suçu yoktur' diyor, savcı itiraz ediyor. Ankara'dan 3 emekli Sayıştay denetçisi de Vefa Salman'ın suçu olmadığı yönünde rapor veriyor. Savcı buna da itiraz ediyor. Yetmedi, bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Üçüncü bilirkişi yine geldi, yine rapor verdiler, 'Vefa Salman’ın suçu yoktur' diye. Mahkeme Vefa Salman’ı yine göreve iade etmedi. Arkadaşlarımız karara itiraz ediyor, bu sefer 'CHP'liler mahkemeyi bastı' diyorlar. Siz mahkemeyi ele geçirmişsiniz zaten. CHP itiraz ediyor niye itiraz ediyorsun? Boynumuzu giyotine mi uzatalım? Mücadelemizi sürdüreceğiz. Vefa Salman bizim onurumuzdur, gururumuzdur.

''O OTELİ KİM ALIRSA ONUN BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM''



Bir not geldi. Türk Hava Kurumu kayyumlar tarafından yönetiliyor. Türk Hava Kurumu'nun İstanbul'da güzel bir oteli var Laleli'de. Bu oteli ele geçirmek istiyorlar. Bununla ilgili olarak yargıda süren dava var bu davayı hukukçu arkadaşlarımız yakından izlesinler. O oteli kim alırsa onun burnundan fitil fitil getireceğim.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI: CESARETİN VARSA 85 MİLYONUN ÖNÜNDE TARTIŞALIM

Çıkmışlar 'Vizyon belgesi açıklayacağız' diyorlar. Sen vizyonun ne olduğunu biliyor musun? Bir siyasetçinin vizyon belgesi ortaya koyabilmesi için önce dünya tarihini bilmesi lazım, yok olan bir Osmanlı'dan genç bir Cumhuriyet'in nasıl ortaya çıktığını bilmesi lazım. Gel karşıma çık cesaretin varsa seninle oturup 85 milyonun önünde tartışalım. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni okusun.

''GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİ KURACAĞIZ DEDİK, VİZYON BUDUR''



Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracağız dedik. Vizyon dediğin budur işte. Demokrasi. Toplumsal barışı sağlayacağız. Bugün Türkiye'de yer altı suç örgütleri at koşturuyorlar. Seçim yasasını değiştireceğimizden söz ettik. Milletin vekilini millet seçecek dedik.

''GERÇEK MİLLİYETÇİ BİZİZ''

TBMM'nin üzerinde sarayın ipoteği var. AK Parti ve MHP milletvekilleri üzerinde sarayın ipoteği var. Hikaye bunların milliyetçiliği. Gerçek milliyetçi yurtsever biziz.

''SARAY HÜKÜMETİ KİME HİZMET EDİYOR?''



AK Parti'ye geçmişte oy vermiş olanlara, belediye başkanlarına, MHP'li belediye başkanlarına, milletvekillerine soralım; saray hükümeti kime hizmet ediyor, kimin için çalışıyor?''

