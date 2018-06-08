CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da iş dünyası temsilcilerine seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomi çok önemli. Demokrasiyi sağlayacağız, ikinci adımımız ekonomi. Beton ekonomisi mi üretim ekonomisi mi? Bu tercihte bulunmalıyız. Tercihimiz üretmekten yana. Sadece fabrika değil, tarlada çiftçi, sanatçı sanat eserini. Lokanta, otel hizmet üretecek. Sanayide neyi üreteceğiz. Sayın Başbakan'ı dikkatle dinledim. Televizyon üretimi olduğunu söyledi, güzel. Ama çip üretmiyorsanız başkalarının ekranlarını kullanmak zorunda kalırsınız.

21. yy'de katma değerli üretim yaptığınız zaman Türkiye'nin yıldızı parlar. Nasıl üreteceğiz. Üniversite bilgi üretecek. Neden diyoruz, YÖK kaldırılsın? Sadece 2013 yılında Güney Kore'nin Samsung markasının ürettiği patent sayısı cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin ürettiği patent sayısının 15 katı.

Türkiye Güney Kore'den önce otomobil üreten ülkedir. Güney Kore şaha kalktı, biz kaplumbağa gibi ilerliyoruz. Türkiye'nin büyük bir sıçrama yapması lazım. Bunu yapmadığınız zaman dünyada söz sahibi olamazsınız.

Dijital çağı yakalamalıyız, yoksa gerilere düşmüş oluruz. Bunu teşvik sistemi, akılla, matıkla yakalayacağız. Formulümüz var. Vergi ve sigorta primini ödeyen herkese ödediği sigorta primi kadar 1 yıl sıfır faizli kredi vereceğiz. Bankalara faizi dönemin hükümeti ödeyecek. Para ve kaynak var. Bütün mesele akılcı politika üretmekte.

Teknoloji liseleri kuracağız. İş garantili eğitim olacak. Ara eleman sıkıntısı mı çekiyordunuz, buyrun. O bölgenin ihtiyacına göre müfredat ve alanlar belirlenecek. Ara eleman sorunu çözülecek."